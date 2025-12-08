Xã hội Công bố quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề số 4 Ngày 12/8, Trường Cao đẳng Nghề số 4 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại, ban hành biểu tổ chức, biên chế mới.

Tại hội nghị, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã công bố Quyết định số 3578/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề số 4 thuộc Quân khu 4. Theo quyết định, tổ chức lại Ban Giám hiệu, các cơ quan, phòng, ban, các khoa và đơn vị trực thuộc; đồng thời, quy định chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan…

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trao các Quyết định và tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, nhân viên, giảng viên nhà trường thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao theo chuẩn Luật Giáo dục nghề nghiệp và tiêu chí nhà trường chất lượng cao. Tăng cường mở rộng đa dạng các ngành nghề, địa bàn, hình thức, phương thức đào tạo, tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn; chủ động hợp tác liên kết có chiều sâu với các doanh nghiệp hiệu quả; tạo việc làm cho học viên ra trường, giữ vững thương hiệu nhà trường.

