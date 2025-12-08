Thứ Ba, 12/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Công bố quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề số 4

Lê Hằng - Trường Ca 12/08/2025 17:08

Ngày 12/8, Trường Cao đẳng Nghề số 4 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại, ban hành biểu tổ chức, biên chế mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã công bố Quyết định số 3578/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề số 4 thuộc Quân khu 4. Theo quyết định, tổ chức lại Ban Giám hiệu, các cơ quan, phòng, ban, các khoa và đơn vị trực thuộc; đồng thời, quy định chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan…

THIẾU TƯỚNG LÊ HỒNG NHÂN PHÓ QK4 PHÁT BIỂU
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu, giao nhiệm vụ. Ảnh: T.C
TOÀN CẢNH
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.C

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã trao các Quyết định và tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, nhân viên, giảng viên nhà trường thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao theo chuẩn Luật Giáo dục nghề nghiệp và tiêu chí nhà trường chất lượng cao. Tăng cường mở rộng đa dạng các ngành nghề, địa bàn, hình thức, phương thức đào tạo, tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn; chủ động hợp tác liên kết có chiều sâu với các doanh nghiệp hiệu quả; tạo việc làm cho học viên ra trường, giữ vững thương hiệu nhà trường.

TRAO QD
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao quyết định. Ảnh: T.C
CÁC ĐƠN VỊ TẶNG HOA
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.C

Phó Tư lệnh Quân khu tin tưởng Trường Cao đẳng nghề số 4 sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Đọc tiếp

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Công bố quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề số 4

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO