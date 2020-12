Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 26/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định số 36 - QĐ/TU điều động đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Văn Giáp được bầu làm Ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Ngày 18/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy đã bầu đồng chí Lê Văn Giáp làm Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Ngày 29/10/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Quyết định số 2439 - QĐNS/TW chuẩn y UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí, chuẩn y Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và 3 Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, trong đó có đồng chí Lê Văn Giáp được chuẩn y làm Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An.