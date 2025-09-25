Sức khỏe Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thầy thuốc Nhân dân Phạm Vĩnh Hùng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Sáng 25/9, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho Thầy thuốc Nhân dân Phạm Vĩnh Hùng. Ảnh: BVUBNA

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị y tế trong tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chúc mừng tập thể Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng được tín nhiệm bổ nhiệm Giám đốc.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chúc mừng tập thể Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng. Ảnh: BVUBNA

Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những đóng góp to lớn của thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng sự cống hiến gần 30 năm của Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng từ khi còn là bác sĩ điều trị cho đến khi giữ các cương vị quản lý.

Giám đốc Sở Y tế tin tưởng tân Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ phát huy tốt năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm; tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giữ vững y đức và uy tín của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Trung - nguyên Bí thư Đảng bộ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân Phạm Vĩnh Hùng giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: BVUBNA

Trên cương vị công tác mới, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; không ngừng tiên phong đổi mới, học hỏi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.

Xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe, tôn trọng và phát huy tối đa năng lực; cải thiện chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ để mỗi bệnh nhân và người nhà đều cảm thấy an tâm và tin tưởng; tiếp nối những giá trị cốt lõi, thắp sáng ngọn lửa y đức và không ngừng viết tiếp những thành quả của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.