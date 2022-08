Công chức đang bị tạm giam có được nhận lương không?

Nghị quyết yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

(Baonghean.vn) - Ngày 7/8, Tỉnh đoàn Nghệ An và Huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu tại xã nghèo Liên Hợp (Quỳ Hợp).

(Baonghean.vn) - Với 8 cầu thủ bị chấn thương nhưng Thanh Hóa vừa giành thắng lợi 1-0 trước Viettel, được thưởng 1,1 tỷ đồng và sẵn sàng đến sân Vinh dự trận derby “Bắc Trung Bộ” với Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) -Nguyễn Cảnh Phượng, 35 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trong vòng gần 2 tháng qua, Phượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đáng nói, chỉ riêng trong đêm 24/7/2022, Phượng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ngay trên cùng 1 tuyến đường.

(Baonghean.vn) - Hội nghị nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ phối hợp, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực giữa 3 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Không chỉ là người lãnh đạo có nhiều cống hiến to lớn trong những bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng mà ông Võ Chí Công còn dành nhiều tình cảm, tâm huyết cho quê hương Quảng Nam.

Người đại diện pháp luật của nhà hàng - nơi 8 sinh viên nhậu rồi bị ngộ độc khiến 2 người tử vong, cho biết 6 nạn nhân là nhân viên phục vụ tại quán. Trong số này, có 1 người quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, từ đêm nay 6/8 Nghệ An có mưa, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa giông có khả năng cao xảy ra tố lốc, sét và gió giật mạnh.

(Baonghean.vn) - Do trên địa bàn có mưa to, lưu lượng nước về hồ tăng và dự kiến vượt cao trình mực nước dâng bình thường, để đảm bảo an toàn hồ chứa, bắt đầu từ 21h10' tối nay (6/8), Nhà máy Thủy điện Sông Quang, Quế Phong sẽ tiến hành xả lũ.