Công đoàn Bộ Tài chính, Sở Tài chính thăm và trao quà cho thương, bệnh binh

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại Nghệ An.