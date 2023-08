Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức Giải Bóng bàn năm 2023

Lãnh đạo Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Ban Tổ chức giải trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Giải được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tạo không khí sôi nổi, phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Thành Chung

Giải cũng tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm nâng cao thể chất, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Giải Vô địch bóng bàn các cặp đôi lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động năm 2023 diễn ra trong 1 ngày; thu hút 60 vận động viên, đến từ 10 đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Trận chung kết giải là cuộc so tài giữa cặp vận động viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với cặp vận động viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Quốc tế Vinh. Ảnh: Thành Chung

Tại giải, các trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Kết quả, cặp vận động viên của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giành giải Nhất; cặp vận động viên của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Quốc tế Vinh giành giải Nhì; 2 cặp vận động viên Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Miền Trung, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đồng giải Ba./.