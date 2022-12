Công đoàn Nghệ An tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan cùng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách trên toàn tỉnh. Các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị.



Năm 2022 được xem là thành công của tổ chức Công đoàn Nghệ An với 14/15 chỉ tiêu được giao đạt và vượt. Triển khai chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, trong năm, nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An quan tâm triển khai với nhiều thỏa thuận phúc lợi được ký kết. Trong đó, dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn Nghệ An đã chi hơn 24,8 tỷ đồng cho việc chăm lo Tết, với 80.893 người lao động, hoạt động thăm hỏi và hỗ trợ cho tập thể và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đơn vị tuyến đầu chống dịch, đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai kịp thời.

Bên cạnh đó, các chính sách của Nhà nước đối với người lao động được thực hiện tốt, thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành Luật Lao động, công đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động, trong các cấp công đoàn, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, có nhiều chuyển biến tích cực.

Hoạt động Tháng Công nhân 2023 có nhiều điểm nhấn, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục được đẩy mạnh, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, hoạt động nữ công được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, tài chính và đối ngoại cũng được quan tâm thực hiện.

Với chủ đề hoạt động “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, Công đoàn Nghệ An đã xây dựng 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, nội dung cần tập trung trước nhất là tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIX Công đoàn Nghệ An. Đồng thời, tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động. Cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2023, triển khai thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2023, tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động. Chú trọng công tác phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về pháp luật lao động, công đoàn, tài chính, tài sản cũng như công tác thu kinh phí công đoàn…

Sau khi lắng nghe video báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đã có những tham luận, góp ý, kiến nghị chất lượng nhằm tìm kiếm giải pháp thực hiện chỉ tiêu trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân, trao Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 tập thể và Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Hội nghị cũng đã tặng hoa chia tay 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII.

Danh sách các tập thể được tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 1. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 2. Công đoàn cơ sở UBND phường Hồng Sơn (thành phố Vinh). 3. Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn.

Danh sách nhận Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An: 1. Công đoàn cơ sở cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. 2. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TTH Group. 3. Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. 4. Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận những kết quả mà các cấp công đoàn Nghệ An gặt hái được, điểm lại 4 bài học rút ra từ năm 2022 và những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí đề nghị năm 2023, tiếp nối những thành tựu đó, các cấp công đoàn Nghệ An không được hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã có mà cần chủ động xây dựng kế hoạch mới với tinh thần quyết tâm cao nhất. Cần tập trung thực hiện chủ đề năm và làm rõ hơn nữa vai trò chăm lo, đại diện của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Bên cạnh đó, nỗ lực xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu thực tế trong thời gian tới.