Lao động Công đoàn Nhà máy Thủy điện Khe Bố: Lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, hoạt động Công đoàn tại Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố cũng được chăm lo sâu sát, giúp đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; đồng thời góp phần tích cực lan toả trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Tích cực triển khai các hoạt động, phong trào

Công đoàn bộ phận Thủy điện Khe Bố trực thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. Năm 2024, tổ chức công đoàn tại Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã nỗ lực đồng hành cùng Ban lãnh đạo Nhà máy để khắc phục các khó khăn, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô theo chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức công đoàn đã bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động, tăng cường công tác chăm lo đời sống, tinh thần, động viên người lao động vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Công đoàn Nhà máy đã tổ chức triển tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân, lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện; tuyên truyền sâu rộng về hoạt động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động... Hướng dẫn cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia các cuộc thi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay Tổng công ty tổ chức, như: Cuộc thi “Kiến thức an toàn vệ sinh lao động qua mạng Internet năm 2024” do Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức; Tham gia tích cực giải chạy “Chung bước - Đồng lòng - Thắp sáng niềm tin” do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và đạt 4 giải cá nhân; Tích cực tham gia giải chạy Online cán bộ, công nhân viên chức, lao động Tổng Công ty Phát điện 1 năm 2024, với kết quả đạt giải Nhì đồng đội toàn công ty, 10 giải cá nhân (trong đó có 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cá nhân nữ).

Công đoàn Nhà máy còn hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; Thường xuyên tuyên truyền về pháp luật lao động cho đoàn viên, người lao động. Tham gia xây dựng, góp ý nhiều quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động như: Dự thảo Quy chế công tác Lao động và tiền lương Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam; Thường xuyên chủ động trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những phản ánh của người lao động về thực hiện chế độ chính sách để phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời cho người lao động.

Đoàn công tác Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố. Ảnh: Tiến Đông

Chăm lo đời sống người lao động

Một trong những điểm sáng của hoạt động công đoàn là kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên và gia đình khi gặp khó khăn. Trong năm, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các trường hợp cán bộ, công nhân viên hoặc gia đình có người thân ốm đau, giúp họ vượt qua khó khăn và an tâm công tác.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần, Công đoàn Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã thực hiện thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, công nhân viên. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn Nhà máy cũng đã phối hợp với các Công đoàn Công ty tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu và tặng quà các nữ đoàn viên công đoàn với kinh phí gần 30 triệu đồng; ngoài ra, còn tổ chức tặng quà các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công nhân viên nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu.

Phối hợp công đoàn Công ty mua sắm các trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời lắp đặt khuôn viên khu văn phòng, để phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của cán bộ, công nhân viên… Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc và tinh thần đoàn kết của tập thể.

Nhân dịp sinh nhật của mỗi cán bộ, công nhân viên, công đoàn đã tổ chức tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp, tạo không khí ấm áp và gắn kết. Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực của từng thành viên trong nhà máy.

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân năm 2024, công đoàn đã tổ chức Bữa cơm công đoàn, mang lại những phút giây thư giãn và giao lưu giữa các cán bộ, công nhân viên. Đây không chỉ là dịp để cán bộ, công nhân viên cùng nhau chia sẻ câu chuyện trong công việc và cuộc sống, mà còn giúp xây dựng tinh thần đoàn kết, thân thiện trong tập thể.

Ấm áp chương trình bữa cơm công đoàn. Ảnh: Tiến Đông

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Công đoàn Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã phối hợp cùng công ty tổ chức chuyến giao lưu, học tập tại Nhà máy Thủy điện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Chương trình này không chỉ là cơ hội để các cán bộ, công nhân viên học hỏi kinh nghiệm, mà còn tạo điều kiện để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị. Những hoạt động giao lưu bổ ích này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và giá trị tích cực.

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Tương Dương tổ chức, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã tham gia nhiệt tình. Góp phần cung cấp nguồn máu quý giá cho cộng đồng và lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong xã hội.

Kỹ sư Nguyễn Thành Vinh – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố chia sẻ: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm với xã hội, tổ chức công đoàn tại Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố luôn không ngừng đổi mới hoạt động, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao.

Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Nhà máy Thủy điện Khe Bố trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống người lao động và xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể. Đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh tích cực của nhà máy trong cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.