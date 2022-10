Công đoàn Viên chức tập huấn công tác tài chính và đại hội công đoàn cơ sở

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

(Baonghean.vn) - Đại diện hai tỉnh Bolykhămxay - Lào và Nghệ An - Việt Nam họp bàn để xem xét đi đến thống nhất điểm đấu nối qua cặp Cửa khẩu Nậm On của Lào - Thanh Thủy (Nghệ An) đảm bảo tuyến đường ngắn nhất, tiện lợi nhất. Qua đó, tạo thuận lợi cho hai bên phát triển về logistics, kinh tế - xã hội.