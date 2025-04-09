Quốc phòng Công nghệ quân sự Trung Quốc: Bước tiến với AI, vũ khí laser, tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng Buổi duyệt binh 3/9 tại Bắc Kinh hé lộ bước tiến công nghệ quân sự Trung Quốc với AI, vũ khí laser, tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng.

Ứng dụng AI vào vũ khí và UAV không người lái

Trong đội hình trên bộ, nhiều phương tiện tự hành ứng dụng AI được giới thiệu, có khả năng trinh sát, tấn công, rà phá bom mìn và hỗ trợ bộ binh. Đặc biệt, xe tăng không người lái có thể phối hợp tác chiến cùng “bầy sói robot”, trong khi các xe chiến đấu nhỏ triển khai UAV để mở rộng khả năng tác chiến hiệp đồng.

Ở trên biển, các hệ thống tàu ngầm không người lái và phương tiện mặt nước mới xuất hiện, kèm cơ chế thả thủy lôi tự động. Chúng có khả năng nhận diện mục tiêu độc lập, phong tỏa và tấn công theo nhóm.

Trên không, các loại UAV trinh sát - tấn công, máy bay cánh tàng hình và trực thăng hạm đã được giới thiệu, được đánh giá là “định hình lại tương lai không chiến”.

Một số mẫu như WZ-10 và WZ-7 đã được thử nghiệm trong phối hợp trinh sát và tấn công. Công nghệ AI cho phép UAV xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, tự đưa ra quyết định và triển khai nhiệm vụ.

Vũ khí laser

Hệ thống laser lắp đặt trên tàu chiến có khả năng bắn hạ mục tiêu nhỏ, chậm và bay thấp trong tích tắc. Lần đầu tiên, pháo laser cỡ nhỏ gắn trên xe được công bố, chuyên dùng chống UAV.

Công nghệ laser mới giúp giảm nhiệt lượng sinh ra, cho phép hoạt động ở môi trường nóng mà không cần hệ thống làm mát phức tạp. Trung Quốc hiện đã phát triển chip laser bán dẫn công suất cao, vốn trước kia do Mỹ và Đức chiếm lĩnh hơn 90% thị phần. Các công ty trong nước như Suzhou Everbright Photonics và Wuhan BD Laser đã trở thành những cái tên nổi bật trong lĩnh vực này.

Tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm

Đội hình tên lửa giới thiệu CJ-20A, YJ-18C và CJ-1000, đều là loại hành trình có khả năng tấn công chính xác, tầm xa và đa nhiệm vụ.

Với tên lửa siêu vượt âm, YJ-21, DF-17 và DF-26D được trình diễn, nổi bật với khả năng xuyên thủng phòng thủ. Trong khi đó, DF-5C, tên lửa chiến lược liên lục địa dùng nhiên liệu lỏng, có tầm bắn toàn cầu, đóng vai trò răn đe chiến lược.

Công nghệ khí động học, vật liệu chịu nhiệt và động cơ scramjet là nền tảng cho các thế hệ tên lửa này.

Đội hình chiến tranh mạng

Ba đội hình chiến tranh mạng, tác chiến điện tử và hỗ trợ thông tin đã xuất hiện tại Quảng trường Thiên An Môn.

Hệ thống chiến tranh mạng tập trung vào chỉ huy, kiểm soát, trinh sát và tấn công mạng. Thiết bị tác chiến điện tử trong nước có thể vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương, bảo vệ không gian trên không và ngoài vũ trụ.

Đội hình hỗ trợ thông tin ứng dụng điện toán đám mây, trí tuệ số và mạng tích hợp, có thể nhanh chóng thiết lập hệ thống mạng mới để phục vụ tác chiến hiệp đồng.

Sức mạnh khoa học đằng sau quân sự

Nghiên cứu vật lý, quang học, radar và thông tin liên lạc đã trở thành trụ cột để Trung Quốc vươn lên thành cường quốc khoa học – quân sự. Theo Nature Index, 8 trong số 10 tổ chức nghiên cứu vật lý hàng đầu thế giới hiện nay thuộc Trung Quốc.

Ngoài ra, các trường đại học nước này cũng dẫn đầu thế giới về hóa học, góp phần phát triển vật liệu mới, pin và thuốc nổ phục vụ quốc phòng.