Công Phượng chấn thương dây chằng, HLV Việt Thắng trấn an HLV Việt Thắng khẳng định Công Phượng nghỉ 6 vòng vì chấn thương dây chằng chéo trước, không mâu thuẫn; không cần phẫu thuật, có thể tái xuất cuối tháng 1/2026.

HLV Việt Thắng khẳng định đội trưởng Công Phượng vắng mặt suốt 6 vòng gần đây vì chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải trong buổi tập trước mùa giải, hoàn toàn không có mâu thuẫn giữa hai thầy trò. Chấn thương không cần phẫu thuật và Công Phượng đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Ban huấn luyện dự kiến chỉ để anh tái xuất sau kỳ nghỉ SEA Games 33, vào khoảng cuối tháng 1 năm 2026.

Công Phượng vắng mặt khiến HLV Việt Thắng khó khăn.

Công Phượng vắng mặt vì chấn thương, không có mâu thuẫn

Trước tin đồn trên mạng xã hội về việc đội trưởng có bất đồng với HLV, chiến lược gia của CLB Đồng Nai đã chính thức bác bỏ. Ông cho biết nguyên nhân duy nhất khiến tiền đạo sinh năm 1995 không thi đấu là tổn thương dây chằng chéo trước. Thông tin được đưa ra trong buổi họp báo sau trận thắng ngược 4-2 trước Thanh Niên TP HCM.

“Thiếu Phượng, tôi phải xoay Tự Nhân, một cầu thủ không phải tiền đạo, lên đá trái sở trường. Hay dùng Minh Vương, một tiền vệ trung tâm, để lấp vào khoảng trống,” HLV Việt Thắng chia sẻ, cho thấy khoảng trống chuyên môn mà Công Phượng để lại là rất lớn.

Tác động chiến thuật: xoay tua vị trí, gia cố hàng công

Việc đẩy Tự Nhân chơi cao và sử dụng Minh Vương đá bù vào vai trò tấn công cho thấy Đồng Nai phải điều chỉnh nhân sự đáng kể trên hàng công. Đó là một giải pháp tình thế khi vắng mũi nhọn chủ lực, buộc đội bóng phải tìm cách duy trì đầu ra bàn thắng bằng những cấu trúc nhân sự khác lạ và chấp nhận cầu thủ đá trái sở trường.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của HLV Việt Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của Công Phượng trong hệ thống hiện tại: anh là mắt xích giúp tối ưu hóa sự kết nối giữa các tuyến, đồng thời tạo điểm đến ổn định cho các pha lên bóng.

Dấu mốc từ trận thắng 4-2 trước Thanh Niên TP HCM

Chiến thắng ngược 4-2 là nền tảng để HLV Việt Thắng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Dù đội hình chắp vá, Đồng Nai vẫn có khả năng xoay chuyển cục diện, một phần đến từ những điều chỉnh nhân sự nhằm bù đắp khoảng trống do Công Phượng để lại.

Lộ trình hồi phục: thận trọng và rõ ràng

Theo HLV Việt Thắng, chấn thương của Công Phượng không cần can thiệp phẫu thuật. Tiền đạo này đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, nhưng ban huấn luyện ưu tiên sự an toàn: chỉ khi đạt 100% thể trạng, anh mới thi đấu trở lại. Mốc thời gian được dự kiến là sau kỳ nghỉ SEA Games 33, vào cuối tháng 1 năm 2026.

Cách tiếp cận thận trọng giúp hạn chế nguy cơ tái phát, đồng thời tạo điều kiện để Công Phượng bắt nhịp nhịp độ thi đấu một cách bền vững.

Đồng Nai giữa bão chấn thương và cuộc đua Hạng nhất

Dù thiếu vắng đội trưởng và có tới 14 cầu thủ ngồi ngoài vì chấn thương, Đồng Nai vẫn duy trì chuỗi 6 trận bất bại tại giải Hạng nhất. Họ bám sát ngôi đầu của Khánh Hòa với chỉ 1 điểm kém hơn, cho thấy khả năng thích nghi và năng lực điều chỉnh chiến thuật từ ban huấn luyện.

Trong bối cảnh lực lượng bị bào mòn, sự trở lại của Công Phượng sau kỳ nghỉ có thể là cú hích đáng kể, giúp Đồng Nai tăng chất lượng ở khâu dứt điểm và tổ chức các đợt tấn công ở phần ba cuối sân.

Thông điệp từ HLV Việt Thắng đã rõ: không có mâu thuẫn nội bộ, chỉ là chấn thương. Phần còn lại phụ thuộc vào tiến độ hồi phục để Công Phượng trở lại đúng thời điểm, khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.