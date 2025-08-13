Khỏe & Đẹp Công thức nước uống từ quất hồng bì giải nhiệt ngày nắng, vừa dễ làm lại ngon mê ly Giữa ngày nắng nóng, một ly nước uống từ quất hồng bì chua ngọt, mát lạnh sẽ lập tức giải nhiệt và tiếp thêm năng lượng cho cơ thể.

Những ngày nắng gắt, cơ thể thường uể oải, mất nước và dễ cáu gắt. Một ly đồ uống mát lành, thanh nhiệt sẽ ngay lập tức “hạ hỏa” và tiếp thêm năng lượng. Trong số các nguyên liệu mùa hè, quất hồng bì đang vào độ cuối vụ chính là “ngôi sao” của những ngày này.



Quất hồng bì – loại quả nhỏ vàng óng, vị chua ngọt xen chút chát nhẹ, thơm mát đặc trưng – không chỉ ngon miệng mà còn hỗ trợ giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Đặc biệt, khi biến tấu thành siro hoặc pha cùng trà, hương vị của quất hồng bì sẽ trở nên cực cuốn hút.



Dưới đây là 2 công thức nước uống từ quất hồng bì, vừa dễ làm lại hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

1. Siro quất hồng bì – “nguyên liệu vàng” cho ngày nóng

Nguyên liệu:

2kg quất hồng bì

200g đường phèn

5g muối

2 thìa canh mật ong

Cách làm:

Rửa sạch quất hồng bì với nước muối loãng, để ráo. Nhẹ nhàng nặn bỏ hạt nhưng giữ nguyên phần thịt và vỏ.

Cho quất vào nồi cùng đường phèn, muối, đảo nhẹ. Đun lửa nhỏ cho đường tan, hỗn hợp sánh lại thì thêm mật ong, đảo đều rồi tắt bếp.

Thành phẩm: Siro vàng ươm, thơm mùi tinh dầu vỏ, vị chua ngọt hài hòa. Có thể pha với nước lọc, trà, hoặc mix trái cây để giải khát và thanh nhiệt. Bảo quản được tới 1 năm nếu để nơi thoáng mát.

2. Trà ô long quất hồng bì – Mát lành, tỉnh táo

Nguyên liệu:

1,5 thìa siro quất hồng bì

Một nhúm trà ô long

200ml nước sôi

Đá viên, lát chanh trang trí

Cách pha:

Hãm trà ô long 3–5 phút, lọc bỏ bã.

Hòa siro quất hồng bì với một ít nước, sau đó đổ trà ô long vào, khuấy đều. Thêm đá và lát chanh trang trí.

Thành phẩm: Vị chát nhẹ của trà ô long quyện cùng chua ngọt thơm mát của quất hồng bì tạo nên thức uống vừa giải nhiệt vừa giúp tinh thần tỉnh táo.

Chỉ với quất hồng bì và vài bước đơn giản, bạn đã có ngay công thức nước uống giải nhiệt mùa hè, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.