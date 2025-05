Kinh tế Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An kỷ niệm 30 năm thành lập Sáng ngày 17/5, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (29/5/1995 - 29/5/2025).

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Trường



Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; ông Trần Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty; cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên và các khách mời.

Tiền thân là Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An, Công ty được thành lập ngày 29/5/1995 với mô hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích. Từ những ngày đầu hoạt động với sứ mệnh cung cấp dịch vụ vận tải an toàn, chất lượng cho người dân và du khách trong và ngoài tỉnh, và nước bạn Lào, Công ty CP Bến xe Nghệ An đã không ngừng nỗ lực và đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty CP Bến xe Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Trải qua chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, với tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp của đội ngũ lãnh đạo và người lao động, Công ty CP Bến xe Nghệ An đã từng bước thích ứng, đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ. Hệ thống cơ sở hạ tầng, bến bãi được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, tạo nên một môi trường làm việc và phục vụ văn minh, thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo khách hàng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty CP Bến xe Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được tỉnh giao, Công ty còn thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên. Các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng cũng được Công ty chú trọng, cùng với việc chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Với những thành tích đạt được trong suốt 30 năm qua, Công ty CP Bến xe Nghệ An đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua từ các cấp, ngành Trung ương và địa phương.

Bến xe Bắc Vinh thuộc Công ty CP Bến xe Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đổi mới, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Bến xe Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, ngành vận tải sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh hội nhập và đổi mới. Do đó, Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải và kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Minh Thành, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.