Kinh tế Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Quốc khánh 2/9 Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động mọi tình huống

Với đặc thù quản lý nhiều công trình thủy điện, thời gian qua, VNPD đã quan tâm đến công tác chỉ đạo, quản lý vận hành. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, khi cả nước hân hoan kỷ niệm ngày trọng đại của dân tộc, nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, vui chơi, sản xuất – kinh doanh tăng cao. Đây vừa là áp lực, vừa là trách nhiệm đối với ngành điện nói chung và VNPD nói riêng. Với tinh thần chủ động, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ công tác chuẩn bị kỹ thuật, vật tư, phương tiện cho đến trực giám sát liên tục, nhằm bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định.

Dịp này, phía VNPD đã yêu cầu tất cả các nhà máy thủy điện trực thuộc, khẩn trương xây dựng phương án vận hành chi tiết, chú trọng cả yếu tố phòng ngừa sự cố và kịch bản ứng phó khi có bất thường xảy ra. Các tổ máy đều được đưa vào quy trình kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị vận hành an toàn, ổn định.

Kiểm tra thiết bị tại Nhà máy thủy điện Khe Bố. Ảnh: Tiến Đông

Song song với đó, công ty còn chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát diesel, phương tiện vận tải chuyên dụng để ứng cứu khi có sự cố. Mỗi nhà máy đều bố trí lực lượng ứng trực, phương tiện đi lại 24/24h, sẵn sàng xử lý ngay cả trong tình huống khẩn cấp, không để bị động trước mọi kịch bản.

VNPD cũng đặc biệt quan tâm đến an toàn hồ đập và vùng hạ du. Công tác theo dõi, cập nhật liên tục tình hình thời tiết, thủy văn, lưu lượng nước về hồ chứa được coi trọng, bảo đảm vận hành theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa. Trong trường hợp phải xả nước, các nhà máy phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông tin kịp thời đến nhân dân vùng hạ du, giữ vững yếu tố an toàn xã hội, bằng nhiều kênh để người dân chủ động phòng tránh.

Thực tiễn từ đợt bão số 3 vừa qua tại Nghệ An cho thấy năng lực ứng phó hiệu quả của VNPD. Khi Nhà máy Thủy điện Khe Bố phải đối diện với mưa lũ lớn, toàn bộ lực lượng đã triển khai kịp thời phương án phòng chống, giữ an toàn công trình và duy trì cấp điện liên tục.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian cao điểm từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9, toàn bộ các nhà máy thủy điện trực thuộc VNPD đều thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, phân công lãnh đạo trực giám sát xuyên suốt. Các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng, đáp ứng phương thức vận hành do Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia điều độ. Không chỉ chú trọng công tác kỹ thuật, VNPD còn tăng cường phương án an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, trang thiết bị bảo hộ đều được rà soát, bổ sung, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Cán bộ, công nhân trực vận hành được tập huấn thường xuyên, diễn tập tình huống để có kỹ năng ứng phó nhanh gọn, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố phát sinh.

Công nhân trực vận hành tại Nhà máy thủy điện Khe Bố. Ảnh: Tiến Đông

Trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới ngay sau cơn bão số 5 (Kajiki), đang di chuyển nhanh vào miền Trung ngay trước thềm Quốc khánh, VNPD càng siết chặt kỷ luật vận hành. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu tăng cường cảnh giác, củng cố toàn diện các biện pháp phòng chống thiên tai, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống thoát nước, tường chắn, thiết bị phụ trợ để vừa bảo vệ an toàn công trình, vừa giữ vững nguồn điện phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa nhà máy với chính quyền và lực lượng chức năng địa phương cũng được coi trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du trong mọi tình huống.

Khẳng định uy tín doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu điện trong dịp cao điểm, sự chuẩn bị chu đáo của VNPD còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp điện lực lớn. Trong những ngày lễ lớn của đất nước, khi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí và sản xuất – kinh doanh đều tăng mạnh, việc duy trì dòng điện ổn định là yếu tố then chốt để người dân yên tâm, các sự kiện được tổ chức trọn vẹn, và hoạt động kinh tế - xã hội không bị gián đoạn.

Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý, vận hành các công trình thủy điện lớn nhỏ, cùng tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao, VNPD đã xây dựng được cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả, từ dự báo thiên tai, chuẩn bị kỹ thuật cho đến xử lý sự cố. Hình ảnh những kỹ sư, công nhân VNPD ngày đêm bám trụ công trình, lặng lẽ vận hành máy móc, kiểm tra hệ thống, ứng trực 24/24h để giữ vững dòng điện, chính là minh chứng sống động cho sự tận tâm, tận lực của ngành điện. Đó cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần “dòng điện của niềm tin” mà VNPD đã và đang xây dựng trong suốt chặng đường phát triển.

Việc kiểm tra hệ thống, thiết bị được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo vận hành an toàn vào dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tiến Đông

Có thể nói, việc bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là thử thách để khẳng định uy tín, thương hiệu và tầm vóc của VNPD. Trong điều kiện thời tiết phức tạp, thiên tai dồn dập, thách thức càng lớn thì sự nỗ lực, bản lĩnh của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân VNPD càng được thể hiện rõ rệt. Chính sự kiên trì, trách nhiệm ấy đã và đang góp phần để nhân dân cả nước được tận hưởng những ngày lễ trong ánh sáng điện ổn định, an toàn, không lo gián đoạn.

Đó không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn là cam kết lâu dài của VNPD: luôn đồng hành cùng đất nước, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mọi hoàn cảnh, vì lợi ích của nhân dân và vì sự phát triển chung của xã hội.