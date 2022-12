Công ty con của Petrolimex, PV Oil bán xăng dầu 'chưa phù hợp quy định'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Kết luận thanh tra của Bộ Công thương nêu một số công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil) bán xăng dầu cho một số doanh nghiệp chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Buông lỏng kiểm tra, giám sát

Thanh tra Bộ Công Thương mới đây đã công bố Kết luận thanh tra số 8132/KL-BCT ngày 19/12 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Trong kết luận này, Thanh tra Bộ Công Thương chỉ ra nhiều lỗi vi phạm quy định pháp luật về đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước; vi phạm trong mua, bán xăng dầu. Bên cạnh đó, các thương nhân kinh doanh xăng dầu không thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của các đại lý, tổng đại lý...

Cụ thể, với Công ty CP Anh Phát Petro ở số 306B đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo cung cấp cho đoàn thanh tra, đến 10/3/2022, doanh nghiệp này có 12 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu, đồng sở hữu; 41 đại lý bán lẻ xăng dầu.

Khi so sánh, đối chiếu các tài liệu, Thanh tra Bộ Công Thương kết luận Công ty CP Anh Phát Petro không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu có tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống phân phối theo quy định tại điều 7, Nghị định số 83/2014-NĐ-CP sửa đổi.

Ngoài ra, doanh nghiệp này chưa tiến hành thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng và hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổng đại lý, đại lý trong hệ thống; không có thông báo bằng văn bản đến cơ quan chức năng.

Đối với Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh ở khối 10, TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, doanh nghiệp này đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ giấy tờ liên quan đến kinh doanh xăng dầu nên không cung cấp đủ tài liệu cho đoàn thanh tra. Đối chiếu với tài liệu của Vụ Quản lý thị trường trong nước, Thanh tra Bộ Công Thương cho rằng, số liệu giữa doanh nghiệp và Vụ Quản lý thị trường trong nước là “không trùng khớp”.

Ngoài ra, năm 2021, doanh nghiệp này không đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu với Bộ Công Thương và năm 2022 đăng ký muộn theo quy định của Thông tư 38/2014/TT-BCT sửa đổi.

Công ty CP Phúc Lộc Ninh cũng không cung cấp được tài liệu thể hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 83/2014-NĐ-CP sửa đổi.

Nhập nhèm mua, bán xăng dầu

Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương khẳng định, việc mua, bán, phân phối, kinh doanh xăng dầu giữa các doanh nghiệp đã được quy định rất chặt chẽ nhưng thực tế qua thanh tra thì phát hiện rất nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, tại Công ty CP Thiên Đức (Nghệ An), doanh nghiệp này có bán xăng dầu cho Doanh nghiệp tư nhân Quang Thái và Công ty Tuấn Tú Phú Thọ trong khi 2 đơn vị này thuộc hệ thống phân phối của thương nhân khác là không đúng với quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP sửa đổi.

Đặc biệt, Công ty cổ phần Thiên Minh Đức có mua xăng dầu từ 2 công ty con của thương nhân đầu mối Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) gồm Công ty Xăng dầu khu vực II - TNHH MTV; Công ty Xăng dầu Nghệ An và một công ty con của thương nhân đầu mối Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) là Công ty CP Xăng dầu khí Vũng Áng. Đáng nói, theo quy định, các công ty này không phải là thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân phân phối xăng dầu.

Theo đó, kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương khẳng định, các công ty con của Petrolimex và PV Oil đã bán xăng dầu cho Công ty Thiên Minh Đức là không phù hợp với quy định tại Nghị định 83/2014-NĐ-CP sửa đổi và Thông tư 38/2014/TT-BCT sửa đổi.

Tương tự, Công ty Phúc Lộc Ninh đã mua xăng dầu từ Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế (là công ty con của Petrolimex) và một công ty con khác của Công ty TNHH MTV Dương Đông - Quảng Nam không phải là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu là không phù hợp với quy định pháp luật.

Thanh tra Bộ Công Thương cũng phát hiện, Công ty TNHH Nam Giang và Công ty TNHH MTV Tuấn Thiện thực hiện giao dịch xăng dầu với Công ty Phúc Lộc Ninh khi giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp này đã hết hiệu lực là có dấu hiệu thực hiện hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 99/2020/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Theo kết luận Thanh tra của Bộ Công Thương, các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp nêu trên đều được lập biên bản và chuyển đến người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt. Cụ thể, Tổng cục Quản lý thị trường đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi. Trong đó, Công ty Anh Phát Petro có 3 hành vi vi phạm, Công ty Phúc Lộc Ninh có 2 hành vi vi phạm và Công ty Thiên Minh Đức có 4 hành vi vi phạm.

Cũng trong kết luận thanh tra đã ban hành, Thanh tra Bộ Công Thương giao Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường các địa phương triển khai rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu; các doanh nghiệp có hoạt động mua, bán xăng dầu đối với các doanh nghiệp nêu trên, đã có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật đã được nêu cụ thể tại kết luận thanh tra.