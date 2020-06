Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lợi ích kép từ phát điện nhiệt khí dư

(Baonghean) - Đảng bộ Bộ phận Xi măng Sông Lam trực thuộc Đảng bộ Xi măng The Vissai thành lập từ tháng 12/2019; là một trong những đảng bộ bộ phận “trẻ” nhất trên địa bàn Nghệ An sớm hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc đối thoại với đồng chí Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy Xi măng Sông Lam, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Đô Lương về những giải pháp lãnh đạo, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.