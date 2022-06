Công ty Galaxy Education và GreenFoods trao tặng phòng học và học bổng Tiếng Anh trị giá 1 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày ra quân xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn và nhiều trường hợp vi phạm khác.

(Baonghean.vn) - Việc thất thu thuế tài nguyên hiện nay chủ yếu do doanh nghiệp kê khai thiếu sản lượng tài nguyên khai thác thực tế nhưng cơ quan thuế không có đủ thẩm quyền, điều kiện kỹ thuật để xác định chính xác được sản lượng tài nguyên khai thác.

(Baonghean.vn) - Thị trường bất động sản cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang rơi vào giai đoạn hạ nhiệt, giá vẫn ở mức cao nhưng thanh khoản thấp. Đã xuất hiện tình trạng bán cắt lỗ dù chỉ mới cục bộ. Vấn đề mà nhiều người đang quan tâm là có nên mua bất động sản vào lúc này?

(Baonghean.vn) - Sáng 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị.

(Baonghean.vn) - Liên tiếp những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, một số diện tích lúa hè thu vùng cuối kênh trên địa bàn Nghệ An thiếu nước, các đơn vị quản lý thuỷ lợi và nông dân đang tích cực tập trung chống hạn cứu lúa ngay từ đầu vụ.

(Baonghean.vn) - Ngay trong đêm đầu ra quân triển khai Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (Công an TP. Vinh) đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.