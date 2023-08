Công ty Thủy điện Bản Vẽ hướng tới môi trường làm việc ‘Xanh - sạch - đẹp - an toàn’

(Baonghean.vn) - Hình thức khu thương mại tự do gắn với các hiệp định thương mại tự do có ý nghĩa quan trọng, nhưng việc tạo dựng các hàng hóa được ưa chuộng mang thương hiệu Việt Nam để đưa vào thương mại tự do có vai trò quan trọng hơn.