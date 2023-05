Công ty TNHH An sinh Thảo Nguyên ký kết hợp tác với Thành đoàn, Hội Phụ nữ TP.Vinh

Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đến với nhiều tầng lớp nhân dân, Công ty TNHH An sinh Thảo Nguyên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh là những tổ chức có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và tương tác trực tiếp với các tầng lớp và nhóm người trong xã hội đã ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

BHYT và BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Công ty TNHH An sinh Thảo Nguyên là doanh nghiệp được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An uỷ quyền với nhiệm vụ phát triển người tham gia và thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn thành phố Vinh.

Qua gần một năm hoạt động, với 15 điểm thu và hơn 60 nhân viên cộng tác, Công ty TNHH An sinh Thảo Nguyên đã thực hiện sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, mục tiêu góp phần vào chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng hàng năm của BHXH tỉnh Nghệ An; làm lớn mạnh hơn nữa ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chung tay vào sự nghiệp an sinh của ngành BHXH.

Địa chỉ: Số 7, Ngõ 72, Đường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

Fanpage: An Sinh Thảo Nguyên