Kinh tế Công ty Văn Minh khai trương tuyến mới Hà Nội - Đà Nẵng Ngày 17/1, Công ty Văn Minh chính thức khai trương tuyến xe khách chất lượng cao mới: Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình mang đến dịch vụ vận tải hành khách hiện đại, tiện nghi và chuyên nghiệp; đồng thời, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các tỉnh miền Trung với thủ đô Hà Nội.

Nhiều ưu đãi trên tuyến mới

Theo đó, lộ trình tuyến mới Hà Nội – Đà Nẵng: Bến xe Nước Ngầm- Bến xe phía Đông (TP Vinh) – Cây dầu 75 đường tránh TP Hà Tĩnh (BX Hà Tĩnh) – Cây xăng dầu số 2 (Huế) – Trạm dừng nghỉ Vườn Xoài (TP Huế) – Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Văn phòng 120 Nam Trân và ngược lại.

Công ty sẽ đưa dòng xe NEW MOBIHOME PREMIUM đời mới nhất năm 2025, được sản xuất bởi Thaco- một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất xe Bus cao cấp với 21 khoang giường nằm cao cấp, sang trọng và đầy đủ tiện nghi vào khai thác trên tuyến, đảm bảo sự thoải mái trong suốt hành trình.

Công ty Văn Minh chính thức khai trương tuyến xe khách chất lượng cao mới Hà Nội - Đà Nẵng. Ảnh: PV

Thời gian khởi hành hàng ngày:

Xuất phát từ Bến xe Đà Nẵng (Đà Nẵng) có các khung giờ: 18h00, 20h40.

Xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) có các khung giờ: 18h00, 19h15.

Khi hành khách di chuyển trên các chuyến xe Văn Minh, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, sẽ có cơ hội sử dụng dịch vụ trung chuyển miễn phí, cùng các ưu đãi khai trương tuyến mới:

Tại Hà Nội: Đón/trả tại các điểm trung chuyển cố định trong nội thành Thành phố Hà Nội.

Tại thành phố Vinh: Đón/trả tận nhà nội thành thành phố Vinh.

Tại thành phố Hà Tĩnh: Đón/trả tận nhà nội thành thành phố Hà Tĩnh.

Tại thành phố Đà Nẵng: Đón/trả tận nhà nội thành thành phố Đà Nẵng.

‎Để chào đón tuyến xe mới, VĂN MINH dành tặng các ưu đãi hấp dẫn cho Quý khách hàng:

Khuyến mãi 100.000đồng/vé dành cho khách hàng lên/xuống tại Đà Nẵng.

Thời gian áp dụng từ 17/01/2025 đến hết ngày 17/3/2025.

Công ty sẽ đưa dòng xe NEW MOBIHOME PREMIUM đời mới nhất năm 2025. Ảnh: PV



Xe có 21 khoang giường nằm cao cấp, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Ảnh: PV

Cơ hội trải nghiệm dịch vụ vận tải chuyên nghiệp

Văn Minh là doanh nghiệp vận tải ra đời tại xứ Nghệ, trải qua hơn 17 năm phát triển, kiên trì theo đuổi phương châm phục vụ khách hàng theo mô hình xe khách giường nằm chạy đúng giờ, trả khách đúng bến, Công ty Văn Minh đã góp phần xây dựng văn hóa đi xe khách văn minh, cũng như phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm. Mô hình này vẫn được giữ vững đến tận thời điểm này và được đông đảo khách hàng tin tưởng, sử dụng.

Công ty Văn Minh luôn nỗ lực không ngừng để mang đến trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy trên các tuyến đường huyết mạch như: Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh, Hà Nội - Huế, Hà Nội - Đà Nẵng, Nghệ An- Huế, Nghệ An - Đà Nẵng, Hà Tĩnh - Đà Nẵng.

Với mạng lưới điểm đón trả linh hoạt tại các bến xe trung tâm và dịch vụ trung chuyển tận nơi ở Hà Nội, Vinh, Hà Tĩnh và Đà Nẵng, hành khách của Văn Minh luôn được hỗ trợ tối đa; tạo sự tiện lợi và thoải mái. Hơn nữa, với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp thì đây chính là yếu tố quan trọng giúp Văn Minh trở thành thương hiệu vận tải được khách hàng yêu mến và lựa chọn đồng hành trên mỗi chuyến đi.

Đặc biệt, trong những dịp lễ cao điểm, khi nhu cầu di chuyển tăng mạnh, Văn Minh vẫn cam kết giữ nguyên giá vé nhưng vẫn mang đến dịch vụ chu đáo và tận tâm nhất. Sở hữu dịch vụ chuyên nghiệp cùng hệ thống trung chuyển linh hoạt, Văn Minh tin rằng mỗi khách hàng đều xứng đáng được tận hưởng “Hành trình an toàn, tiện nghi và đúng giờ”.

Với cam kết mang đến chất lượng dịch vụ đẳng cấp và tiện nghi, Văn Minh sẵn sàng đồng hành cùng hành khách trên mọi chặng đường, mang lại trải nghiệm an toàn, thoải mái và tiện lợi.