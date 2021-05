Cử tri Công an tỉnh bầu cử sớm để tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn cho ngày hội toàn dân

Trước đó nhiều ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai tuyên truyền phổ biến những nội dung liên quan đến tinh thần, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sớm niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ chiến sĩ cử tri xem, tìm hiểu, cân nhắc để bầu chọn những người đủ đức đủ tài.

Lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Ảnh: Đức Vũ

Có sự chuẩn bị sớm, các cử tri đã nhanh chóng thực hiện đúng quy trình bầu cử, vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ cử tri của mình thông qua lá phiếu bầu chọn đúng những người mà mình gửi gắm kỳ vọng.Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi bầu cử xong, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai lực lượng theo phương án, kế hoạch đã phân công để nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.