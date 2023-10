Cử tri huyện Diễn Châu kiến nghị thực hiện chính sách khen thưởng cho người tố cáo theo quy định

Cử tri phản ánh nhiều bất cập từ thực tiễn

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thông báo trước cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (diễn ra từ ngày 23/10 đến 29/11/2023).

Ở kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) được các tầng lớp Nhân dân quan tâm; đồng thời, cho ý kiến 8 dự án luật và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách cùng các vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các cử tri đã phản ánh, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền của cấp huyện, tỉnh và Trung ương.

Cử tri Võ Đình Long (xã Diễn Liên) phản ánh, mặc dù Chính phủ có quy định khen thưởng đối với người có thành tích trong việc tố cáo, nhưng lâu nay, người tố cáo đúng vẫn chưa được khen thưởng dù đã làm hồ sơ, thủ tục gửi các cấp, các ngành.

Cử tri Vũ Thị Thắm (xã Diễn Tháp) nêu kiến nghị các cấp tiếp tục nghiên cứu nâng chế độ phụ cấp cho người hoạt động ở xóm, đặc biệt là các chi đoàn, chi hội nhằm động viên đội ngũ này.

Quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh ở cơ sở, cử tri Lê Văn Đông (xã Diễn Kỷ) cho rằng: Đưa Công an chính quy về xã là chủ trương đúng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở từng địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của Công an xã chưa chủ động, chưa sâu sát, gần dân và từng thôn, xóm; chỉ khi ở thôn, xóm có việc báo lên thì mới vào cuộc xử lý.

Vì vậy, kiến nghị các cấp chỉ đạo Công an xã tăng cường về với dân, phối hợp tốt hơn với lực lượng an ninh cơ sở trong đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Đồng thời, bên cạnh quan tâm công tác thụ lý và xử lý các vụ việc, Công an xã cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Vấn đề được nhiều cử tri ở 4 xã phản ánh, đề xuất là các cấp có giải pháp giải quyết dứt điểm tồn đọng về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A; giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; giải quyết lấn chiếm đất sản xuất của người dân 2 xã Diễn Kỷ và Diễn Vạn.

Một số cử tri cũng kiến nghị các cấp quan tâm chính sách đầu tư hệ thống tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp; quan tâm khắc phục các khó khăn, bất cập về hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi do Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn một số xã; cần có chính sách thờ cúng cho Mẹ Việt Nam anh hùng; cho phép học sinh mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; chế độ tuất cho thân nhân người tham gia bảo hiểm y tế; quy trình xử lý kỷ luật của cán bộ…

Trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của cử tri, tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường. Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng lãnh đạo huyện Diễn Châu đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cảm ơn ý kiến phản ánh, kiến nghị rất thực tiễn và trách nhiệm của các cử tri; đồng thời, chia sẻ và giải trình, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong nhiều nội dung cử tri quan tâm.

Liên quan về chế độ khen thưởng cho người có thành tích trong tố cáo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nêu quan điểm: Người dân tham gia tích cực trong tố cáo đã xác định là tố cáo đúng thì cần biểu dương, ghi nhận.

Về trách nhiệm, đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu và đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu để có hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ khen thưởng cho người tố cáo.

Đối với chính quyền huyện Diễn Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị, trên cơ sở nghị định của Chính phủ về khen thưởng cho người tố cáo, trong khả năng của mình cũng cần có chính sách khen thưởng để vừa động viên, khích lệ người tố cáo đúng, vừa lan tỏa ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tố cáo, góp phần khắc phục những tiêu cực của xã hội và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giải trình ý kiến cử tri về chế độ phụ cấp cho chi đoàn, chi hội, đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh đã chia sẻ những khó khăn, vất vả trong nhiều nhiệm vụ “vác tù và hàng tổng” của những người hoạt động ở khối, thôn, xóm, bản hiện nay, trong đó có chi đoàn, chi hội; song việc xây dựng chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm theo nghị định của Chính phủ quy định phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, ngân sách địa phương, mong muốn các cử tri chia sẻ bởi điều kiện kinh tế, ngân sách của tỉnh khó khăn, chế độ, chính sách cho cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xây dựng dự thảo về chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở, trong đó có người hoạt động ở xóm để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp cuối năm 2023 theo hướng tăng hơn so với mức hiện tại.

Đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh cũng tiếp thu, giải trình và hứa sẽ tổng hợp, đưa vào kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri liên quan đến cho phép học sinh mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; việc thực hiện các dịch vụ trong các cơ sở y tế...