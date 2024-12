Cử tri huyện Tân Kỳ phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, người dân phải đi lại nhiều lần

Xây dựng Đảng Cử tri huyện Tân Kỳ phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, người dân phải đi lại nhiều lần Chiều 3/12, Đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xúc với cử tri xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy MTTQ huyện Tân Kỳ và đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV cũng như hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ cũng báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri nêu trước, sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ đã kiến nghị 3 nhóm vấn đề, với 8 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, đất đai, khoáng sản, chế độ, chính sách.

Cử tri xóm Vạn Long, xã Giai Xuân đề nghị Nhà nước quan tâm bố trí nguồn vốn đấu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm. Cử tri cũng kiến nghị các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn để các xóm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cử tri huyện Tân Kỳ nêu phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Cử tri xóm Quyết Tâm phản ánh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân hiện nay còn chậm, quá nhiều thủ tục, người dân còn phải đi lại nhiều lần, gây mất thời gian và tốn kém.

Cử tri xóm Nước Xanh mong muốn Nhà nước cần hỗ trợ nâng cấp các hồ, đập đảm bảo nước tưới cho sản xuất; cần có thêm cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm sau sáp nhập.

Cử tri xã Giai Xuân cũng đề xuất điều chỉnh nâng độ tuổi của lực lượng dân quân tự vệ nam từ 18 đến 50 tuổi, nữ từ 18 đến 45 tuổi.

Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Giai Xuân, UBND huyện Tân Kỳ đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo huyện Tân Kỳ trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Phương Thảo

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, ông Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Giai Xuân. Đồng thời giải đáp, làm rõ một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Về những ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.