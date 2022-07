Cử tri Kỳ Sơn kiến nghị giảm lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An đề nghị Đoàn giám sát của Quốc hội quan tâm xây dựng Khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An, từ đó xây dựng học viện đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình tiên tiến nhất hiện nay.

(Baonghean.vn) - Trong khi ngũ cốc tiếp tục mắc kẹt và có nguy cơ thối rữa ở Ukraine, thì châu Âu vẫn chưa thể tháo gỡ được khủng hoảng lương thực, do nguồn cung từ Ukraine không cập bến được; giá thực phẩm đang tăng cao trên toàn cầu, buộc các cơ quan của Liên hợp quốc phải cắt giảm tới nửa lượng lương thực cứu trợ cho người tị nạn ở vùng châu Phi, do thiếu hụt kinh phí.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do các đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn. Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giá vàng giảm sốc, thị trường Nghệ An trầm lắng... là những thông tin chính trong ngày 19/7.