Cử tri Tân Kỳ kiến nghị sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tập Mã

(Baonghean.vn) - Là cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhưng từ nhiều năm nay, người dân ở thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu vẫn tự ý công khai chặt phá rừng phòng hộ. Không những thế, người dân còn làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn, dựng nhà kiên cố ngay giữa rừng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở những cánh rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ nhất; Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An nghe, cho ý kiến tiến độ triển khai nhiệm vụ; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Nghệ An; 300 sinh viên Nghệ An xuất quân tình nguyện tới các bản nghèo vùng cao... là những thông tin nổi bật ngày 5/7.