Cửa hàng Thái Lan tại thành phố Vinh bốc cháy giữa trưa

Vụ cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh hàng Thái Lan của gia đình chị Vũ Thị Mai Thương, số 38, đường Hồng Bàng (TP. Vinh).

Vụ cháy xảy ra tại tầng 3, với diện tích khoảng 15 m 2 , xuất phát từ nơi để hàng hóa sau đó lan sang phòng thờ phía trước. Do có nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói tỏa ra mù mịt. Thời điểm phát hiện cháy, chủ nhà đã nhanh chóng hô hoán, cùng hàng xóm di dời tài sản ra bên ngoài và điện báo cháy.

Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe chữa cháy với gần 30 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp Công an thành phố Vinh triển khai các đội hình chữa cháy và phun nước làm mát.