Cửa hàng The Vitamin Shoppe tại Vinh - Nơi cung cấp giải pháp sức khỏe cho mọi người và gia đình

(Baonghean.vn) - The Vitamin Shoppe Nghệ An- store cửa hàng nằm trong chuỗi store toàn cầu của The Vitamin Shoppe Hoa Kỳ - có địa chỉ tại Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

The Vitamin Shoppe Nghệ An không chỉ cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mà còn có các buổi vật lý trị liệu, tư vấn dinh dưỡng được thực hiện bởi các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, giúp mọi người khỏe hơn, sống tốt hơn mỗi ngày.

Đồng hành cùng người dân trên hành trình “sống khỏe”.

Hai năm dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn cho toàn nhân loại. Không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 4,5 triệu người với những nỗi đau vô hình không thể nào đong đếm, dịch bệnh cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Cơ thể yếu hơn, năng lượng và tinh thần dễ mệt mỏi, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc cũng như sinh hoạt thường ngày.

Chúng ta dần nhận ra giá trị của một cuộc sống khỏe mạnh, và càng chú tâm nhiều hơn đến chăm sóc sức khỏe, mong muốn tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ bản thân và gia đình trước mọi thách thức của dịch bệnh.

Hiểu được điều đó, The Vitamin Shoppe Nghệ An, store cửa hàng nằm trong chuỗi store toàn cầu của The Vitamin Shoppe Hoa Kỳ, luôn nỗ lực không ngừng để đồng hành cùng người dân trên hành trình “sống khỏe”.

Nơi đây đã và đang trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn khi cần những giải pháp chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như cả gia đình.

The Vitamin Shoppe Việt Nam với mục tiêu thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm chăm sóc sức khỏe của người Việt

Ngay từ khi quyết định đưa The Vitamin Shoppe - thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe hàng đầu tại Mỹ về Việt Nam, ban lãnh đạo công ty đã quyết định mục tiêu quan trọng nhất là thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân.

“Mong muốn của chúng tôi là chia sẻ kiến thức và trải nghiệm của bản thân mình qua việc sử dụng sản phẩm The Vitamin Shoppe hơn 10 năm nay, các giải pháp từ các chuyên gia tại The Vitamin Shoppe đã mang lại cho tôi sức khỏe và tinh thần tốt để thực hiện được mục tiêu trong sự nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ đó, chúng tôi đưa ra sứ mệnh "Sứ mệnh của The Vitamin Shoppe Việt Nam là giúp bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, theo cách riêng của bạn”, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Tập đoàn Kim Liên, nhà đầu tư của The Vitamin Shoppe Việt Nam chia sẻ.

Khi được hỏi tại sao lại chọn The Vitamin Shoppe để đưa về Việt Nam trong khi trên thị trường có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác?, ông Hoàng Anh – CEO của The Vitamin Shoppe bày tỏ: Theo đánh giá một cách khách quan, thói quen sử dụng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người Việt đang thiếu đi sự tư vấn sát sao, không được cá nhân hóa theo thể trạng và khả năng hấp thu của từng người.

Chính vì thế, dù bổ sung thường xuyên nhưng lại dẫn đến tình trạng loại vitamin thiếu vẫn hoàn thiếu, còn có những khoáng chất thừa bị thải loại khỏi cơ thể một cách phí phạm.

Ngoài ra, tuy đã có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng cũng rất nhiều, thật thật, giả giả lẫn lộn, một số hệ thống bán đa cấp đã quảng cáo không đúng với chất lượng sản phẩm, làm người dân mất hết niềm tin vào thực phẩm chức năng.

The Vitamin Shoppe sẽ xử lý được vấn đề này, các khách hàng có thể yên tâm về nguồn gốc và chất lượng khi đến các cửa hàng vật lý trị liệu của The Vitamin Shoppe, và cũng như được các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn một cách kỹ lưỡng về chế độ dinh dưỡng, bao gồm ăn uống và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ phù hợp với thể trạng cơ thể của mình.

Với sứ mệnh đó, The Vitamin Shoppe Việt Nam đã có mặt tại Nghệ An và nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy của người dân nơi đây khi gặp các vấn đề về sức khỏe và cần các giải pháp hiệu quả, ít tác dụng phụ.

The Vitamin Shoppe Nghệ An - Cửa hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp vật lý trị liệu đầu tiên tại Nghệ An

Cửa hàng The Vitamin Shoppe Nghệ An đặt tại Vinh (Địa chỉ: Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) - nơi có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, sôi động, vị trí địa lý giao thông thuận lợi. Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên; nhận thức về việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng các dịch vụ y tế có nhiều thay đổi tích cực.

Đặc biệt, trải qua 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, vấn đề bảo vệ sức khỏe đã được người dân ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Thấu hiểu nhu cầu đó, The Vitamin Shoppe Việt Nam quyết định đồng hành cùng người dân thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung trong hành trình cải thiện và nâng cao sức khỏe, giúp người dân ngày càng khỏe mạnh hơn, hạn chế các loại bệnh thông thường. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những dịch vụ chỉ có ở The Vitamin Shoppe Nghệ An

Tại đây, khách hàng sẽ được tư vấn những giải pháp để cải thiện và nâng cao sức khỏe phù hợp với cá nhân từng người.

Tư vấn dinh dưỡng

The Vitamin Shoppe Nghệ An có hệ thống máy móc đo các chỉ số quan trọng cơ bản của cơ thể. Căn cứ vào các chỉ số đo của từng cá nhân, các chuyên gia sẽ xây dựng kế hoạch tập luyện, ăn uống và bổ sung thực phẩm chăm sóc phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Các chỉ số này bao gồm BMI, trọng lượng mỡ, trọng lượng cơ của cơ thể, các chỉ số huyết áp, tim mạch,…

Khi có đầy đủ dữ liệu về các chỉ số cơ thể, chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp nhất cho khách hàng.

Vật lý trị liệu

Đặc biệt, khi đến đây, khách hàng sẽ được tham gia các buổi vật lý trị liệu giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe xương khớp. The Vitamin Shoppe Nghệ An miễn phí buổi đầu tiên tham gia, với giá trị 1.000.000 đồng, để khách hàng có thể thoải mái trải nghiệm. Đây là dịch vụ chưa từng có tại các cửa hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyên biệt ở Việt Nam.

Đưa ra giải pháp phù hợp tình trạng sức khoẻ

Sau quá trình thăm khám, khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khoẻ của mình. Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo theo tiêu chuẩn Vitamin Shoppe toàn cầu, phải trải qua hơn 300 bước kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi được đưa ra thị trường tại Hoa Kỳ.

Các sản phẩm tại The Vitamin Shoppe đều đạt các chứng nhận quan trọng và cao cấp như:

+ Tiêu chuẩn thực hành sản xuất GMP.

+ Thực phẩm không biến đổi Gen (NON-GMO).

+ Nguyên liệu hữu cơ (USDA Organic).

+ Không sử dụng hoocmon tăng trưởng rBGH, rBST.

+ Tiêu chuẩn NSF không chứa chất cấm trong thể thao.

+ Đảm bảo nguồn khai thác chất lượng thuỷ sản MSC.

Một số sản phẩm rất được khách hàng ưa chuộng tại Vitamin Shoppe Nghệ An như:

+ Hoa anh thảo EVENING PRIMROSE OIL 1300 MG: Hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ như khó chịu, bốc hỏa, đau tức ngực; giúp bổ sung và cân bằng nội tiết tố nữ, điều hòa kinh nguyệt; chống lão hóa, làm đẹp da.

+ Bổ não Ginkgo: Hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, giúp cải thiện các triệu chứng do thiểu năng tuần hoàn não như đau đầu, chóng mặt, khó ngủ; hoạt huyết, cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung.

+ Viên uống bổ sung vitamin C Active-C: Giúp chống oxy hóa, làm đẹp da, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng; ngăn ngừa và làm giảm quá trình hình thành nếp nhăn, nám da, sạm da, tàn nhang, mụn nhọt.

+ Các sản phẩm hỗ trợ xương khớp (Joint Care, Bone Formula, D3, K2): Hỗ trợ cải thiện chức năng khớp và ngăn sự tiến triển thoái hóa khớp, giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp; hỗ trợ hệ cơ, xương, khớp phát triển một cách khỏe mạnh.

+ Các sản phẩm bổ sung Collagen (Collagen Peptides, Collagen + Vitamin C): Tăng độ đàn hồi, duy trì độ ẩm cho da; kích thích quá trình tái tạo da, phục hồi tế bào da bị tổn thương, ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn, nám sạm da, giúp da mịn màng.

Và tại The Vitamin Shoppe đang cung cấp hơn 400 sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu sức khỏe của khách hàng Với mô hình dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng này, The Vitamin Shoppe Nghệ An hy vọng sẽ trở thành một người bạn chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây.

Khách hàng nói gì về The Vitamin Shoppe Nghệ An?

Khi đến với The Vitamin Shoppe tại Vinh, khách hàng, đặc biệt là những bác trên 50 tuổi rất hài lòng với các buổi vật lý trị liệu.

Bác Sơn (Diễn Châu, Nghệ An) chia sẻ, sau các buổi trị liệu tại đây, bác đã có thể bế cháu, tưới cây, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn rất nhiều. Chú Vinh (Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An) đến buổi trị liệu thứ 2 đã đỡ đau mỏi vai gáy, giấc ngủ ngon hơn, sức khỏe tinh thần được cải thiện.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của The Vitamin Shoppe cũng nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía khách hàng: Chị Nga (Nhân viên Ngân hàng – phường Quang Trung, thành phố Vinh) sau khi dùng viên uống hoa anh thảo chia sẻ, chị đã không còn đau tức ngực, bốc hỏa thời kỳ tiền mãn kinh. Sắc mặt hồng hào, tươi tắn hơn, tinh thần thoải mái, vui vẻ và chị làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.

Bác Lực (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) chia sẻ, bác bị triệu chứng chán ăn , mất ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể do bị triệu chứng hậu Covid-19, sau khi dùng sản phẩm Vitamin tổng hợp của The Vitamin Shoppe thì Bác đã ăn ngon, ngủ ngon và tăng cân. Bác thật sự rất bất ngờ về hiệu quả của sản phẩm này. Hay anh Thắng (phường Hưng Phúc, thành phố Vinh), cho biết, trước đây anh muốn sử dụng sản phẩm chính hãng thì phải sang Mỹ hoặc mỗi lần đi công tác anh phải mua rất nhiều để dùng cả năm. Bây giờ có store ở đây thật sự rất thuận lợi, anh Thắng được trải nghiệm dịch vụ thăm khám tư vấn và mua sản phẩm ở The Vitamin Shoppe không khác gì ở New York - Mỹ...

ĐẶC BIỆT, với sứ mệnh nâng cao sức khỏe cho mọi người dân, The Vitamin Shoppe Việt Nam luôn nỗ lực mở rộng hệ thống của mình. Sắp tới đây, thương hiệu này sẽ khai trương thêm 2 cửa hàng tại Times City (Hà Nội) và Hà Tĩnh.

Hòa chung trong không khí tưng bừng, rộn ràng này, The Vitamin Shoppe Nghệ An xin gửi tới quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ trong tháng 7, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ thăm khám về dinh dưỡng và miễn phí 1 buổi vật lý trị liệu trị giá 1 triệu đồng đồng thời khi mua 1 sản phẩm tặng 1 sản phẩm.

Liên hệ với The Vitamin Shoppe Nghệ An qua: ► Hotline 085 2 325 885 ► Facebook: The Vitamin Shoppe - Nghệ An ► Website: https://vitaminshoppevietnam.com.vn ► Shopee: https://shopee.vn/vitaminshoppevietnam ► Địa chỉ: Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An