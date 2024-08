Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sụt lún tại dốc Chuối, huyện Quế Phong (Nghệ An)

Thời sự Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sụt lún tại dốc Chuối, huyện Quế Phong (Nghệ An) Mục đích nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn tuyến qua dốc Chuối trên Quốc lộ 16 trong thời gian chờ tổ chức khắc phục triệt để.

Sạt lở tại khu vực dốc Chuối trên Quốc lộ 16 đoạn qua xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Phó Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng vừa ký Quyết định số 2976/QĐ-CĐBVN ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai lý trình từ Km264+300÷Km264+900 Quốc lộ 16, tỉnh Nghệ An do các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 12/7/2024 đến ngày 15/7/2024 (khu vực dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong).

Tổng mức đầu tư sửa chữa tạm tính là 4,9 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước (nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ) do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/10/2024.

Theo đó, đơn vị thi công sẽ tiến hành dọn bùn, đất, đá sụt lở từ mái ta luy dương vẫn còn tràn lấp nền, mặt đường, rãnh dọc; vận chuyển bùn, đất, đá đến vị trí tập kết đã được chính quyền địa phương thống nhất theo quy định. Khối lượng chủ yếu đào đất khoảng 1.350m3.

Đồng thời, đào bạt, hạ tải phần đất, đá kém ổn định nằm trên cung trượt ta luy dương, vận chuyển đất, đá đến vị trí tập kết theo quy định; sau khi đào bạt hạ tải, thi công kè rọ thép chân mái ta luy dương đoạn Km264+300 để tăng cường ổn định mái dốc, hạn chế bùn, đất, đá lở sạt xuống mặt đường và bảo đảm thoát nước ngầm, nâng cao an toàn giao thông. Khối lượng chủ yếu khoảng: đào hạ mái ta luy 18.824m3; xếp 240 rọ đá hộc kích thước (2x1x1)m.

Làm đường tạm bám sát phía trái đoạn Km264+700 với bán kính đường cong nằm châm chước nhưng đảm bảo lớn nhất cho phép theo điều kiện địa hình; chiều rộng nền 6m, mặt đường rộng hơn 4m với kết cấu áo đường có móng dưới bằng xếp 144 rọ đá hộc kích thước (2x1x0,5)m, bọc 560m2 bọc vải địa kỹ thuật trên bề mặt và mặt bên rọ đá; móng trên bằng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm nước để đảm bảo kết cấu mặt đường láng nhựa có tuổi thọ phù hợp với thời gian đảm bảo giao thông đến thời điểm sửa chữa hoàn thành đoạn tuyến; gia cố cống thoát nước ngang đảm bảo thoát nước địa hình. Khối lượng chủ yếu làm mặt đường tạm bằng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm nước, láng nhựa với diện tích 280m2.

Bổ sung đầy đủ hệ thống biển chỉ dẫn, lắp đặt hộ lan mềm, cọc tiêu, đèn cảnh báo... tại các vị trí cần thiết trên đoạn tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý: Trong quá trình thực hiện, đây là khu vực có địa chất rất phức tạp, có nước ngầm, nguy cơ tiếp tục sạt lở, do đó, chủ đầu tư cần chỉ đạo tư vấn tiến hành khảo sát, kiểm tra địa chất, thủy văn để lựa chọn phương án xử lý nước ngầm và phạm vi đào hạ tải phù hợp.

Trước khi có có Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, từ ngày 12-15/7/2024, tại vị trí này đã tiến hành đắp vuốt nối đường hai đầu và phạm vi mặt đường bị sạt lún bằng cấp phối đá dăm loại II đảm bảo giao thông tạm thời; rót vữa xi măng M100 đổ khe hở các vệt nứt trên nền, mặt đường nhựa, gia cố lề và rãnh dọc. Khối lượng chủ yếu khoảng: đắp bù bằng đất, cấp phối đá dăm 175m3; rót vữa xi măng vào vết nứt 1,5m3.

Từ ngày 16 - 20/7/2024, trong quá trình theo dõi vị trí sụt trượt trên nền, mặt đường nhận thấy lún sụt tiếp tục phát triên, việc đi lại không đảm bảo an toàn nên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã chỉ đạo đào đất, đá mở rộng về phía mái ta luy dương, san gạt, kết hợp lấp rãnh, đắp đường tạm bằng đất, cấp phối đá dăm loại II phục vụ lưu thông. Tháo dỡ hệ thống an toàn giao thông (hộ lan tôn sóng, biển báo,...) trong phạm vi bị lún sụt, hư hỏng; đảm bảo giao thông cho xe thô sơ, xe máy cho từng tốp 5 đến 7 người đi qua trong điều kiện thời tiết không mưa và ban ngày. Khối lượng chủ yếu khoảng: đào nền đường 520m3; đào phá đá 30m3; đắp hoàn trả nền đường 540m3.

Đồng thời, lắp đặt biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo... tại 2 đầu vị trí bị sụt trượt nền, mặt đường và phối hợp với chính quyền địa phương trong tổ chức trực gác đảm bảo giao thông theo quy định.

Trước đó, ngày 30/7/2024, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm đã ký ban hành Quyết định số 952/QĐ-BGTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại lý trình từ Km264+300 - Km264+900 Quốc lộ 16 do các đợt mưa lớn gây ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 12/- 15/7/2024.

Trong đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định, bao gồm việc thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.