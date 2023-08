Cục Hải quan Nghệ An đối thoại với doanh nghiệp FDI

Chiều 8/8, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 40 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Hơn 2 năm qua, Nghệ An đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI. Điều đó được thể hiện trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh lên đến 939,45 triệu USD.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TL

Nhiều doanh nghiệp đầu tư nổi tiếng của thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và ứng dụng công nghệ cao đã tin tưởng lựa chọn Nghệ An là nơi để thực hiện dự án như: Goertek đến từ Trung Quốc, đầu tư 500 triệu USD; Ju Teng đến từ Đài Loan, đầu tư 200 triệu USD; Everwin đến từ Hong Kong, đầu tư 200 triệu USD và Luxshare ICT đến từ Trung Quốc, đầu tư 140 triệu USD.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 100 doanh nghiệp FDI tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; đóng góp khoảng 30-35% giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách cho tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.

Đại diện Cục Hải quan Nghệ An giới thiệu quy định chính sách pháp luật hải quan mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong năm 2023. Ảnh: TL

Để góp phần đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư của tỉnh trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh đã nỗ lực thực hiện, triển khai nhiều giải pháp để thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu; giải quyết hiệu quả các vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hải quan, đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển hoạt động xuất nhập khẩu.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TL

Tại hội nghị, Cục Hải quan tỉnh phổ biến, tuyên truyền thông tin chung về các quy định chính sách pháp luật hải quan mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong năm 2023.

Đại diện các hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp FDI đã thẳng thắn trao đổi các vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực về công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, đề xuất Cục Hải quan đồng hành với doanh nghiệp để thuận lợi thông quan hàng hóa; phát triển các dịch vụ logistic, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian.

Đối với danh mục miễn thuế, thường xuyên rà soát đối chiếu với danh mục miễn thuế, đối chiếu về chính sách mặt hàng để tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai các dự án trọng điểm, dự án lớn, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư của tỉnh. Một số doanh nghiệp trao đổi về việc xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất và mong muốn ngành Hải quan tăng cường hướng dẫn lĩnh vực này.

Đồng thời Cục Hải quan Nghệ An cần tiếp tục rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức linh hoạt, chủ động lắng nghe ý kiến phản hồi, đóng góp của doanh nghiệp. Chủ động kết nối cung cấp thông tin cho doanh nghiệp liên quan đến pháp luật hải quan, quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa.

Đại diện Cục Hải quan tỉnh đã giải đáp và tìm phương hướng, giải pháp; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ nhằm phát hiện những bất cập hoặc không phù hợp thực tế để sớm có đề xuất, sửa đổi, bổ sung tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong nghiệp vụ hoạt động hải quan. Theo đó, với kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong đó tập trung xây dựng ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số và các giải pháp của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để điều chỉnh quy trình nghiệp vụ nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Phấn đấu đến năm 2030, Tổng cục Hải quan hoàn thành xây dựng Hải quan thông minh.