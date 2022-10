Cục Thi hành án dân sự triển khai mô hình 'Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị'

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng mô hình “Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị”; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I/2023.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành, thị có đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các chi cục thi hành án dân sự.

Lan toả phong trào tại cơ sở



Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị” tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc, đồng chí Vi Văn Nhung - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, trên cơ sở mô hình Tổ tự quản về an ninh, trật tự phối hợp với lực lượng Công an, các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy để xây dựng mô hình “Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị” nhằm lan toả hơn nữa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương, đơn vị.

Mô hình nhằm tích cực tuyên truyền người dân chấp hành tốt các nội quy, quy định, thực hiện nếp sống văn hoá; Quản lý, giáo dục cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ, tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng mối quan hệ gắn bó, thống nhất, đoàn kết nhằm thực hiện nghiêm minh công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong cơ quan cũng như giữa cán bộ, đảng viên đối với nhân dân; phòng chống vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Trung tá Nguyễn Thành Vinh - Phó trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị đã đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng Thi hành án các cấp và Công an trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Việc các cơ quan Thi hành án dân sự triển khai mô hình “Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị” sẽ góp phần đắc lực nâng chất lượng phong trào ở đơn vị cũng như địa phương cơ sở. Lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của mô hình.

Triển khai nhiệm vụ thi hành án

Sau khi ra mắt mô hình “Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2023.

Theo đánh giá công tác năm 2022, kết quả thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính toàn tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hoàn thành 9/9 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. Trong đó, có một số chỉ tiêu đạt kết quả cao. Ví dự như chỉ tiêu “Ra quyết định thi hành đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật” cơ bản được thực hiện đúng thời hạn và quy định của pháp luật. Trong năm 2022, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã ra 18.318 quyết định thi hành án (số việc thi hành án thụ lý mới), trong đó, có 11.907 quyết định thi hành án chủ động, 3.411 quyết định thi hành án theo yêu cầu.

Đối với chỉ tiêu “Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá , bán đấu giá tài sản lên cổng/trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về thi hành án hành chính theo quy định” cơ bản đáp ứng yêu cầu. Theo đó, có 17.649 việc có điều kiện thi hành, chiếm 86%; 2.910 việc chưa có điều kiện thi hành và hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, chiếm 14%. Về tiền, có hơn 1.117,8 tỷ đồng có điều kiện thi hành, chiếm 57%; 850 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành và hoãn, tạm đình chỉ, chiếm 43% trong tổng số phải thi hành.

Hội nghị cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân để có những giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Trong đó, có một số nguyên nhân cần ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện thi hành án như: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm chậm tiến độ do phải hạn chế tiếp xúc. Các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng có số tiền lớn (chiếm 52,3% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành) phần lớn gặp khó khăn trong tổ chức thi hành án do thực trạng tài sản thế chấp, bảo đảm sai lệch giữa hồ sơ và thực địa; giá trị thực tế của tài sản nhỏ hơn rất nhiều so với nghĩa vụ bảo đảm; một số tài sản có tính chất lắp ghép thì bị thay thế máy móc, thiết bị (tàu cá); Một số phương tiện thì bị người phải thi hành án và người có tài sản bảo đảm cất giấu không truy tìm được... Một số bản án tuyên nhiều tài sản bảo đảm chung cho một nghĩa vụ gây khó khăn cho việc xử lý và thanh toán tiền trong thi hành án.

Nhiều vụ việc đã tổ chức kê biên tài sản, đưa ra bán đấu giá nhiều lần, trong đó, nhiều vụ việc đã tổ chức bán đấu giá từ 3 - 5 lần, đặc biệt, một số vụ việc đã tổ chức bán trên 18 lần nhưng vẫn không bán được. Đến nay, còn 28 việc/87,9 tỷ đồng bán đấu giá chưa thành.

Án tham nhũng, kinh tế tăng mạnh (trong 2022 các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh đã thụ lý mới 233 việc, tương ứng với số tiền gần 76 tỷ đồng), nhất là các vụ việc liên quan đến tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (cơ quan thi hành án đã thụ lý 211 việc/25,8 tỷ đồng). Tình trạng vay nợ và vỡ hụi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cao, diễn biến phức tạp với nhiều đối tượng liên quan; số lượng vụ việc phải thi hành đối với khoản tiền phạt, truy thu trong các vụ án đánh bạc, lô, đề tăng mạnh, nhất là các vụ việc liên quan đến lô, đề có khoản tiền phải truy thu rất lớn, nhưng phần lớn các đối tượng đều đang chấp hành hình phạt tù, không có thu nhập, tài sản...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, nhiều đại biểu đã thảo luận, đưa ra những giải pháp trong xây dựng phương hướng, nội dung công tác nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội nghị thống nhất, các cơ quan thi hành án hai cấp cần nắm chắc tình hình, kết quả thi hành án dân sự, hành chính, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh; thường xuyên bám sát cấp ủy, chính quyền địa phương và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành có liên quan để đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời, có hiệu quả, nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, cũng như trong công tác cán bộ, kinh phí, quy hoạch, cấp đất xây dựng trụ sở...

Chủ động rà soát lại các quy chế phối hợp liên ngành, hai ngành đã ký kết, nếu phát hiện không phù hợp hoặc chưa điều chỉnh hết các mối quan hệ trong công tác thi hành án dân sự, hành chính thì đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Định kỳ hàng tháng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ thông báo kết quả thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng để phối hợp đánh giá, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của các địa phương trong tỉnh./.