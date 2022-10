Cục Thuế Nghệ An tổ chức bấm số Chương trình 'Hóa đơn may mắn'

(Baonghean.vn) - Với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Giám sát, chương trình đã tìm ra chủ nhân của 42 số hóa đơn may mắn nhận được giải thưởng trong quý II và quý III năm 2022.

Chiều 31/10, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Lễ bấm số Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý II và quý III năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An, các thành viên trong Hội đồng Giám sát Chương trình "Hóa đơn may mắn" theo Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Chương trình "Hóa đơn may mắn" được Cục Thuế Nghệ An triển khai nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” bao gồm các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh, không bao gồm: Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn 1 lần duy nhất, việc lựa chọn hóa đơn đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Giám sát.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và các Chi cục Thuế khu vực, TP. Vinh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành bấm số lựa chọn các hóa đơn may mắn trúng thưởng trong quý II và quý III. Mỗi quý sẽ có 21 hóa đơn trúng thưởng, bao gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 12 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Trong quý II, số hóa đơn trúng giải Nhất thuộc về Cửa hàng Thuận Lan, ngày lập hóa đơn 23/6/2022. Trong quý III, giải Nhất thuộc về cửa hàng Hùng Soa, ngày lập hóa đơn 8/7/2022.

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng quý sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế: https://nghean.gdt.gov.vn và trên trang facebook Cục Thuế tỉnh Nghệ An ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Ban Tổ chức sẽ liên hệ và tiến hành trao thưởng cho chủ nhân của các hóa đơn may mắn trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Chương trình "Hóa đơn may mắn" của từng quý.