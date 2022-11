Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, tại thành phố Vinh, Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua khu vực phía Bắc (Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng).

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; cũng là năm mà toàn hệ thống chính trị, toàn dân tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các thành viên trong Cụm thi đua đều ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Từ ngày 15/03/2022, du lịch Hà Nội đã bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 15,38 triệu lượt khách, tăng hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Với tỉnh Quảng Ninh, tổng khách du lịch 10 tháng năm 2022 đạt 9.704.000 lượt khách (đạt 355% cùng kỳ 10 tháng năm 2021); tổng thu từ khách du lịch tháng 10 ước đạt 1.228,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 20.863,7 tỷ đồng (đạt 396 % so với cùng kỳ 10 tháng năm 2021).

Tính đến thời điểm báo cáo, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 6.040.761 lượt khách, tăng 76,88 % so với cùng kỳ, (vượt 33,35% so với kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế là 536.233 lượt, tăng 900,58% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 5.437 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ. Tỉnh Ninh Bình ước đón 3,7 triệu lượt khách, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ngành du lịch các tỉnh khác trong cụm thi đua cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Với tỉnh Nghệ An, lượng khách du lịch tổng cộng 10 tháng ước đạt 6.140.000 lượt, bằng 344% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách lưu trú ước đạt 3.950.000 lượt, bằng 324% so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế ước đạt 26.300 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.052 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 5.074 tỷ đồng, bằng 482% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự ước năm 2022, toàn tỉnh ước đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 12.343 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 5.602.000 tỷ đồng, bằng 502% so với cùng kỳ năm 2021.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu thống nhất tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh, thành phố và chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2023…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh và phát triển du lịch của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ghi nhận những kết quả đạt được của các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua khu vực. Đồng thời, yêu cầu ngành Du lịch các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, lãnh đạo các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua khu vực phía Bắc tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua – khen thưởng năm 2022 và thống nhất bầu Sở Du lịch Quảng Bình làm Cụm trưởng, Sở Du lịch Lào Cai làm Cụm phó.