Cùng nhìn về một hướng…

Là muốn nói về kết quả đạt được giữa huyện Tương Dương với 5 nhà máy thủy điện trên địa bàn sau buổi làm việc ngày 14/6 vừa qua.

Nội dung của buổi làm việc này từng đã được báo chí đưa tin, nhưng qua Thông báo số 115/TB-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Tương Dương thì có thêm điểm mới đáng mừng. Điểm mới này là 5 nhà máy thủy điện đã thống nhất cụ thể số tiền sẽ đóng góp hàng năm để huyện Tương Dương thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân vùng lòng hồ các nhà máy thủy điện.

Thông báo số 115/TB-UBND nêu rõ: “Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội (thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nội dung lĩnh vực cần hỗ trợ, số lượng kinh phí của từng nhà máy thủy điện; tổ chức thực hiện). Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, chủ đầu tư các nhà máy có trách nhiệm phê duyệt các nội dung thực hiện vào cuối năm: số lượng kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội hàng năm bằng số kinh phí đã thực hiện của năm 2021. Đối với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là 400 triệu đồng, Nhà máy Thủy điện Khe Bố là 135 triệu đồng; Nhà máy Thủy điện Xoóng Con và Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn, Bản Ang là 5 triệu đồng/MW. Số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện ngay từ đầu năm để huyện triển khai thực hiện. Nội dung thực hiện công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung được cụ thể hóa trong Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện”.

Với cam kết 5 triệu đồng/MW, Nhà máy Thủy điện Xoóng Con có công suất 15MW sẽ đóng góp 75 triệu đồng/năm; Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn có công suất 20MW sẽ đóng góp 100 triệu đồng/năm; Nhà máy Thủy điện Bản Ang có công suất 17MW sẽ đóng góp 85 triệu đồng/năm. Cùng với đóng góp 400 triệu đồng của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (công suất 320MW), 135 triệu đồng của Nhà máy Thủy điện Khe Bố (100MW), tổng kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân vùng lòng hồ thủy điện địa bàn huyện Tương Dương hàng năm sẽ là 795 triệu đồng.