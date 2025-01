Thể thao Cuộc cách mạng về chiến thuật của Sông Lam Nghệ An Sau quãng nghỉ gần 2 tháng, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự đã thực hiện cuộc cách mạng chiến thuật cho Sông Lam Nghệ An. Trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 16 Cúp Quốc gia 2024/25 sẽ là màn khởi động hữu ích dành cho đoàn quân áo vàng.

Trước khi V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Quốc gia tham dự giải Asean Cup 2024, huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ có 2 trận đấu ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Sông Lam Nghệ An.

Trong 2 trận đấu đó, đội chủ sân Vinh đã không có được kết quả tích cực. Đặc biệt với trận thua đậm trước Viettel cho thấy, nhà cầm quân xứ Nghệ vẫn còn đó bộn bề công việc phải làm.

Trong gần 2 tháng V-League tạm nghỉ, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự đã xây dựng lại chiến thuật mới cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Và trong gần 2 tháng những hạn chế, yếu kém của Sông Lam Nghệ An đã được ban huấn luyện xứ Nghệ đặt lên bàn để mổ xẻ, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.

Trong đó nổi cộm lên điểm yếu ở tuyến phòng ngự. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã quá mỏng manh, hớ hênh và bộc lộ nhiều sai sót trong cách vận hành, đi kèm với đó là sự non nớt của từng cá nhân. Tất cả như cộng hưởng để đem đến một Sông Lam Nghệ An dễ dàng nhận bàn thua ở bất kỳ thời điểm nào. Và phải khẳng định rằng, nếu Sông Lam Nghệ An không có được hàng thủ chắc chắn sẽ khó lòng đi tìm được những kết quả khả quan.

Olaha được đẩy lên để chơi cao nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Nhận thấy việc xây dựng lại hàng thủ là yếu tố then chốt, nên sau khi V-League tam nghỉ, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự đã họp bàn và đi đến thống nhất sẽ xây dựng lại chiến thuật mới cho Sông Lam Nghệ An. Sơ đồ đội hình 4-2-3-1 được ban huấn luyện đội chủ sân Vinh lựa chọn. Trong đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ ưu tiên sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công để tiếp cận các trận đấu.

Nhìn lại trận giao hữu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới đây, có thể nhận thấy, với những con người đang sở hữu hiện tại, dường như Sông Lam Nghệ An đang đi đúng hướng. Hàng thủ Sông Lam Nghệ An đã vận hành kín kẽ, các cầu thủ đã bọc lót cho nhau tốt hơn. Và đặc biệt đội bóng xứ Nghệ đã hạn chế tối đa được các đường thả bóng vào giữa nách trung vệ và hậu vệ biên của đối phương. Ngoài ra, khả năng phòng thủ ở những tình huống bóng kế tiếp cũng đã được khắc phục.

Cũng trong sơ đồ mới này, Sông Lam Nghệ An đã thực hiện việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công khá hiệu quả. Trong đó, tiền đạo Olaha đã được đẩy lên để chơi cao nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Điều đó đã phát huy tốt những phẩm chất như, khả năng thi đấu độc lập, với những pha xử lý giàu tính đột biến của cầu thủ này.

Xuân Tiến cũng được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ hộ công. Ảnh: Chung Lê

Bên cạnh đó, Xuân Tiến cũng được thử sức ở vai trò của một hộ công. Đây dường như là vị trí hợp lý để Xuân Tiến thể hiện được những sở trường đang có.

Ngoài ra, với việc áp dụng sơ đồ mới, sẽ đáp ứng được những yêu cầu về thể lực đối với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Tuyến tiền vệ sẽ không còn bị phá sức, để rồi hụt hơi về cuối trận như trước.

Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định tính hiệu quả của cuộc cách mạng về chiến thuật mà huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự đang đưa đến cho Sông Lam Nghệ An. Và phải chăng trận gặp SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia 2024/25, sẽ là màn khởi động đầy hữu ích cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật trước ngày V-League trở lại.

Có thể nhận định rằng, mục tiêu tiến xa tại Cúp Quốc gia năm nay không phải là đích mà Sông Lam Nghệ An muốn nhắm đến. Bởi trong tình cảnh đang phải ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng V-League, thì nhiều khả năng Sông Lam Nghệ An cần trận đấu tại Cúp Quốc gia như là màn tập dượt, trước khi bước vào những cuộc đối đầu khó khăn ở Giải Vô địch bóng đá Quốc gia 2024/25.