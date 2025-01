Thể thao Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng: Sông Lam Nghệ An cần những cải tổ mang tính đột phá Trước sự khủng hoảng của Sông Lam Nghệ An hiện nay, huấn luyện viên kỳ cựu Đinh Văn Dũng đã có những trải lòng với phóng viên Báo Nghệ An.

Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng khi đang làm trợ lý huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An (thứ 2 từ trái sang). Ảnh tư liệu

P.V: Gần như trong phần lớn cuộc đời, sự nghiệp của ông đều đã gắn liền với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, chứng kiến bao thăng trầm của đội bóng. Vậy theo ông điều gì đã làm nên một Sông Lam Nghệ An từng là niềm kiêu hãnh của người dân xứ Nghệ, và là một đội bóng chưa từng phải xuống hạng?

HLV Đinh Văn Dũng “ Có thể nói, Sông Lam Nghệ An từng được xem là đặc sản của xứ Nghệ; nhắc đến Nghệ An là nghĩ ngay đến đội bóng Sông Lam Nghệ An.

HLV Đinh Văn Dũng: Có thể nói, Sông Lam Nghệ An là đặc sản của xứ Nghệ; nhắc đến Nghệ An là nghĩ ngay đến đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Điều đó đã mang đến niềm tự hào, kiêu hãnh của biết bao người sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất đầy nắng gió này, trong đó có cả những huấn luyện viên như chúng tôi. Và để Sông Lam Nghệ An có được niềm yêu mến như vậy là bởi đội bóng đã tạo dựng được một bản sắc riêng. Ở đó các cầu thủ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu mãnh liệt, sự mạnh mẽ và khát khao cống hiến.

Đi kèm với đó, ở thời kỳ nào Sông Lam Nghệ An cũng luôn sản sinh và sở hữu những cầu thủ kiệt xuất, đóng góp lớn vào thành công cho bóng đá tỉnh nhà và quốc gia. Và đặc biệt, trong đội hình của Sông Lam Nghệ An luôn có sự kết hợp giữa trụ cột đã trải qua nhiều kinh nghiệm trận mạc và những đàn em mới được bổ sung lên. Điều này đã giúp cho đội bóng luôn tạo được sự ổn định trong lối chơi. Từ khi Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia bước lên chuyên nghiệp, Sông Lam Nghệ An luôn duy trì được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng và đặc biệt đã có 2 lần giành chức Vô địch.

Đó là những lý do chính khiến cho Sông Lam Nghệ An luôn chiếm được niềm yêu mến của người dân xứ Nghệ.

Niềm hạnh phúc của người hâm mộ xứ Nghệ khi Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng. Ảnh tư liệu

P.V: Hiện nay, Sông Lam Nghệ An đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn, khán đài sân Vinh thưa thớt, người hâm mộ dần hết kiên nhẫn với đội bóng. Vậy theo ông đâu là nguyên nhân ?

HLV Đinh Văn Dũng: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng, mất niềm tin của người hâm mộ dành cho Sông Lam Nghệ An. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu đến từ thành tích kém cỏi của Câu lạc bộ.

Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu mùa giải vô cùng thất vọng. Đội bóng chưa giành được trận thắng nào sau 9 vòng đấu và đang phải đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự yếu thế về chất lượng đội hình của Sông Lam Nghệ An, khi nhiều cầu thủ nội yếu về năng lực, thiếu về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Trong đội hình chính của Sông Lam Nghệ An hiện tại chỉ toàn là những cầu thủ dưới 21 tuổi. Các em cần có những đàn anh đủ năng lực, kinh nghiệm để dìu dắt, tạo chỗ dựa tinh thần. Ngoài ra, ngoại binh cũng không có được sự đầu tư tương xứng. Đó là những yếu tố dẫn đến tình trạng sa sút một cách nghiêm trọng của Sông Lam Nghệ An.

Hiện SLNA sở hữu toàn những cầu thủ trẻ. Ảnh: Đức Anh

P.V: Theo ông trách nhiệm chính dẫn đến sự sa sút của Sông Lam Nghệ An có phải thuộc về nhà tài trợ chính câu lạc bộ?

HLV Đinh Văn Dũng: Chúng ta không nên đổ hết trách nhiệm cho nhà tài trợ chính của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Bởi trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhà tài trợ vẫn đồng hành cùng đội bóng là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn trong khoảng thời gian khá cấp bách này, họ cần nhanh chóng đưa ra được những hành động cụ thể để cứu vớt đội bóng, trước khi quá muộn. Theo tôi, nhà tài trợ chính của Sông Lam Nghệ An cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ tỉnh Nghệ An, các nhà tài trợ tâm huyết khác, nhằm đảm bảo nguồn tài chính để đầu tư lực lượng cho đội bóng ở giai đoạn lượt về của mùa giải.

P.V: Để Sông Lam Nghệ An thoát khỏi sự sa sút hiện nay, thì lãnh đạo Câu lạc bộ, Ban huấn luyện cần có những giải pháp gì, thưa ông?

HLV Đinh Văn Dũng: Theo tôi, điều tiên quyết đầu tiên là phải tăng cường lực lượng cho Sông Lam Nghệ An. Trong đó, cần củng cố nhân sự cho hàng thủ, bằng việc bổ sung thêm một trung vệ nội binh có kinh nghiệm, năng lực và thay đổi hậu vệ ngoại binh. Đặc biệt, Sông Lam Nghệ An cần tăng cường một tiền vệ có đủ đẳng cấp để gánh vác nhiệm vụ chia bài, làm bóng cho tuyến trên.

Song song với đó, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cần có sự động viên, khích lệ về mặt tinh thần cho các cầu thủ. Làm sao để cầu thủ ra sân tập cũng phải nhiệt huyết như trong thi đấu. Phải có cách thúc đẩy tinh thần cho các vận động viên cả ở trong phòng thay đồ, lẫn trên sân cỏ.

Ngoài ra, Ban huấn luyện cũng cần xây dựng thêm các phương án tấn công biến hóa hơn và phòng ngự chắc chắn hơn phù hợp với lực lượng hiện có. Và, chúng ta phải khẳng định rằng, "có thực mới vực được đạo", thế nên nhà tài trợ chính cần đưa ra những mức thưởng, lời động viên kịp thời để tăng cường sức chiến đấu trong mỗi vận động viên.

Tôi tin rằng nếu Sông Lam Nghệ An có những hành động kịp thời, thì việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng như hiện nay là nhiệm vụ hoàn toàn có thể thực hiện được.

Người Nghệ có câu "giận thì giận, mà thương lại càng thương". Tôi nghĩ rằng, nếu Sông Lam Nghệ An thực hiện được những cải tổ mang tính đột phá để giành được thành tích tốt, thì khán giả sẽ lại yêu thương đội bóng như ngày nào. Chúng ta có quyền cùng hy vọng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mãi trường tồn và là "đặc sản" riêng có của xứ Nghệ.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!