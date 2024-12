Cách làm mới của Sông Lam Nghệ An trong đào tạo trẻ

“

Trong công tác đào tạo bóng đá trẻ, thì ở độ tuổi U13, U14 là thời điểm vàng để trau dồi, rèn luyện cho các cháu. Các em muốn có sự bứt phá trong tương lai, thì đây là thời điểm cần phải được đào tạo bài bản, cọ xát nhiều. U13 Sông Lam Nghệ An may mắn sở hữu được điều này. Với nội lực và sự quan tâm đúng mức của câu lạc bộ trong thời gian qua, đây sẽ là đòn bẩy giúp các cháu U13 Sông Lam Nghệ An tiến xa hơn trong tương lai.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An