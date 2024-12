Thể thao Sông Lam Nghệ An có dễ dãi khi thử việc cầu thủ nghiệp dư đến từ Nhật Bản? Nhằm cải thiện chất lượng nhân sự ở tuyến phòng thủ, Sông Lam Nghệ An quyết định thử việc trung vệ Wada Koji đến từ Nhật Bản. Liệu đây có phải là quyết định quá dễ dãi của đội chủ sân Vinh?

Lý lịch nghèo nàn

Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An hướng dẫn Wada Koji trong buổi thử việc đầu tiên của cầu thủ này tại sân Vinh. Ảnh: Chung Lê

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nghệ An, ông Hideaki Shoji - Giám đốc Kỹ thuật Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã cho rằng: "Điểm hạn chế lớn nhất mà Sông Lam Nghệ An đang phải đối mặt đó là hàng phòng ngự". Trong đó, chất lượng nhân sự ở tuyến dưới đang là vấn đề báo động của Sông Lam Nghệ An. Nội binh vừa non kinh nghiệm, vừa yếu về tâm lý, trung vệ ngoại cũng chẳng mấy khá khẩm. Zaracho đã mang đến nỗi thất vọng lớn khi để lộ sự chậm chạp, thiếu chính xác trong các pha phán đoán và không thể tạo được chỗ dựa cho các đồng đội nơi tuyến phòng ngự.

Chính vì vậy, để đội chủ sân Vinh thoát khỏi nhóm đáy bảng thì trước hết Sông Lam Nghệ An cần bổ sung lực lượng cho tuyến dưới.

Trong đó, việc thay đổi trung vệ ngoại binh là phương án đầu tiên mà huấn luyện viên Phan Như Thuật hướng tới. Nhận thấy đây là phương án cần thiết, Sông Lam Nghệ An đã quyết định thử việc một số ngoại binh. Và ứng viên đầu tiên có mặt tại sân Vinh trong cuộc "thay máu" hàng thủ này là trung vệ Wada Koji đến từ Nhật Bản.

Điều lạ là phóng viên đã không thể tìm kiếm thông tin về cầu thủ này trên các hệ thống mạng. Thậm chí, Wada Koji còn không được định giá chuyển nhượng trên trang Transfermarkt. Đây là trang định giá cầu thủ trên toàn cầu khá uy tín và rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở V-League cũng có mặt trên trang này.

Tìm hiểu ra mới biết, Wada Koji chỉ là cầu thủ nghiệp dư, từng chơi bóng ở cấp độ bóng đá sinh viên tại Nhật Bản. Và để hiểu rõ hơn, có thể nhìn vào bản giới thiệu của trung vệ này - một bản lý lịch nghèo nàn.

Theo bản giới thiệu, Wada Koji trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Yokohama F Marinos Junior Youth, với vị trí sở trường là trung vệ. Sau quá trình chơi cho đội trẻ Yokohama F Marinos, do chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, Wada Koji đã phải chuyển qua chơi bóng nghiệp dư cho Trường Đại học Sendai.

Năm 2024, cầu thủ mang quốc tịch Nhật Bản đầu quân cho Câu lạc bộ Bóng đá Đài Trung Futuro tại Giải ngoại hạng Đài Loan. Tuy nhiên, do chấn thương nên trong suốt năm 2024, Wada Koji chỉ có thể thi đấu 3 trận. Với phong độ sụt giảm sau quãng thời gian phải nghỉ điều trị, nên trung vệ sinh năm 2001 đã mất đi vị trí chính thức tại Đài Trung Futuro. Để được ra sân nhiều hơn, Wada Koji đã quyết định tìm kiếm cơ hội ở Sông Lam Nghệ An.

Đừng để "tiền mất tật mang"

Theo lời mời của Sông Lam Nghệ An, tối 12/12, Wada Koji đã có mặt ở thành phố Vinh. Sau 1 đêm nghỉ ngơi, sáng 13/12, trung vệ sinh năm 2001 đã ra sân tập luyện cùng các cầu thủ xứ Nghệ. Nếu xét về thể hình, Wada Koji là cầu thủ sở hữu chiều cao tương đối tốt (1,87m), nhưng lại khá "mỏng cơm".

Trong buổi thử việc trên sân Vinh, nhằm kiểm tra năng lực và khả năng hòa nhập của Wada Koji với các đồng nghiệp, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã đưa ra nhiều bài tập chuyên sâu về phòng ngự. Trong đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật yêu cầu các cầu thủ phải chống các pha qua người của đối phương. Hàng thủ phải biết phán đoán tình huống và ngăn chặn thành công các pha tấn công nhanh của tiền đạo phía đối diện. Bên cạnh đó, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cũng yêu cầu học trò phải tranh chấp bóng quyết liệt, không ngại va đập.

Dù là buổi thử việc đầu tiên, nhưng trung vệ đến từ Nhật Bản đã thể hiện tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao trong từng pha bóng. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ và khả năng đọc tình huống vẫn chưa cho thấy sự nổi trội như kỳ vọng.

Wada Koji chưa để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Chung Lê

Nhìn vào buổi tập, Wada Koji thường rơi vào thế bị động khi kèm tiền đạo phía đối diện, hay nói cụ thể hơn là để Olaha qua người khá dễ dàng.

Có lẽ, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ nhận thấy được rằng, Wada Koji là cầu thủ đã thể hiện được tinh thần tập luyện nghiêm túc, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu trực quan để phán đoán thì cầu thủ này chưa đủ tầm để mang đến sự thay đổi tích cực cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An.

Và một lần nữa khẳng định, Sông Lam Nghệ An nếu muốn trụ hạng ở mùa giải năm nay thì không còn con đường nào khác là phải củng cố lại hàng phòng ngự. Việc thay thế trung vệ ngoại hiện tại là điều cần thiết, nhưng đội chủ sân Vinh cũng cần cẩn trọng trong việc thay cũ lấy mới, đừng để rồi "tiền mất tật mang".