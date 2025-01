Thể thao Hai cầu thủ Thép Xanh Nam Định cập bến Sông Lam Nghệ An Nhằm tăng cường lực lượng cho giai đoạn lượt về của mùa giải 2024/2025, Sông Lam Nghệ An quyết định chiêu mộ 2 cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định.

Sông Lam Nghệ An đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Sau 9 vòng đấu, đội chủ sân Vinh mới chỉ có được 5 điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng. Nhằm đưa đội bóng thoát khỏi tình cảnh bết bát, hướng đến mục tiêu trụ hạng thành công, lãnh đạo Câu lạc bộ SLNA quyết định cải tổ lại lực lượng.

Khắc Ngọc khi đang thi đấu cho Thép Xanh Nam Định. Ảnh tư liệu

Trong đó, tiền vệ Khắc Ngọc và trung vệ Hoàng Văn Khánh thuộc biên chế Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định là 2 cầu thủ đầu tiên cập bến Sông Lam Nghệ An trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Trước đó, Sông Lam Nghệ An đã trải qua quá trình thương thảo kéo dài hơn 1 tháng với nhà đương kim Vô địch V. League để có được chữ ký của Khắc Ngọc và Văn Khánh. Sáng 4/1, cả 2 cầu thủ đã có mặt tại đại bản doanh của đội chủ sân Vinh.

Hoàng Văn Khánh. Ảnh: Đức Anh

Như đã biết, Khắc Ngọc và Văn Khánh đều là những cựu cầu thủ của đội bóng SLNA.

Cụ thể, tiền vệ Khắc Ngọc trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 2012, cầu thủ này được đôn lên Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2016 và 2017, tiền vệ sinh năm 1992 là trụ cột ở đội bóng xứ Nghệ. Khắc Ngọc góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp Quốc gia 2017. Mùa giải 2020, Khắc Ngọc quyết định rời sân Vinh để đầu quân cho Viettel. Tại đội bóng áo lính, Khắc Ngọc đã có được trọn bộ danh hiệu từ chức vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia.

Hồ Khắc Ngọc trưởng thành từ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Năm 2022, Khắc Ngọc chia tay Viettel để cập bến Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định.

Cũng tương tự, Trung vệ Hoàng Văn Khánh là cựu trung vệ Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2023, cầu thủ gốc Tân Kỳ rời sân Vinh để tìm đến bến đỗ mới Thép Xanh Nam Định.

Tại đây, Hoàng Văn Khánh đã có được danh hiệu Vô địch Giải Bóng đá Quốc gia cùng Thép Xanh Nam Định.

Lần hồi hương này của Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh được kỳ vọng sẽ tăng sức mạnh nơi tuyến giữa và gia cố lại hàng thủ cho Sông Lam Nghệ An, qua đó, giúp đội chủ sân Vinh trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Dự kiến, sau khi cập bến Sông Lam Nghệ An, cả 2 cầu thủ này sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để ra sân tập luyện cùng đồng đội.

Cũng theo thông tin từ câu lạc bộ, thời gian tới, nhiều khả năng Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm ngoại binh để củng cố hàng phòng ngự./.