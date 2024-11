Thể thao

Cuộc đua thoát đáy của Sông Lam Nghệ An và bài toán bứt phá của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? Chặng khởi động V.League 1/2024-2025, 2 đội bóng xứ Nghệ là Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thể hiện 2 bộ mặt khác nhau.

Trong khi đội bóng phải chơi play-off mùa trước là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải qua 5 vòng đấu bất bại (2 thắng, 3 hòa, giành 9 điểm, hiệu số +3, vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng) thì Sông Lam Nghệ An, đội bóng bất ngờ giành chiến thắng ở trận đấu cuối mùa trước, “đẩy” vé play-off cho chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, lại bước vào mùa giải mới 5 vòng đấu chưa biết chiến thắng là gì (3 hòa, 2 thua, chỉ có 3 điểm, hiệu số -5, tạm xếp cuối, tức vị trí 14 trên bảng xếp hạng).

Điều thú vị là ở vòng 6 tới đây, nhìn thế và lực của mỗi đội, của đối thủ, dư luận đang hướng đến một cuộc bứt phá thú vị ở 2 đầu bảng xếp hạng liên quan đến 2 đại biểu xứ Nghệ ở V.League 1. Cụ thể, rất có thể chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ vị trí thứ 4 tạm thời sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng và Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh cũng sẽ theo bước người hàng xóm, giành trận thắng đầu tiên để vượt thoát đáy bảng?

Lê Nguyên Hoàng là trung vệ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cơ sở của những dự đoán nói trên bắt nguồn từ chính thực lực, sự thăng hoa hay khủng hoảng của các đội bóng và các cặp đấu ở vòng 6 này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rõ ràng là đội bóng đang vào “phom” với nội binh hùng hậu, ngoại binh giỏi và ban huấn luyện rất giỏi “đọc” trận đấu. Đối thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trận tới là Quy Nhơn Bình Định lại đang trải qua quá trình khủng hoảng do lực lượng trụ cột bị “rút ruột”, lại dính thẻ phạt, chấn thương, trong khi ngoại binh chưa thể hiện được nhiều như mong đợi. Vòng 5 được thi đấu sân nhà nhưng đội bóng đất Võ suýt mất 3 điểm trước dàn trẻ Sông Lam Nghệ An. Dù Đội trưởng Văn Triền sẽ trở lại ở vòng 6, có thể vẫn đạt được “sự lợi hại hơn xưa” như ai đó nói, thì các nhân tố còn lại vẫn rất khó để làm được điều gì đó khả quan trên sân Hà Tĩnh. Tất nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tận dụng mọi cơ hội, tập trung hỏa lực để giành thêm một trận thắng, tiếp tục bất bại và vươn lên đỉnh bảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu thăng hoa ở đầu mùa giải 2024/2025. Nguồn báo Hà Tĩnh

Cũng là bởi ở vòng 6, đội đầu bảng Thanh Hóa sẽ tiếp đón đối thủ cực kỳ khó chịu là Hà Nội FC. Đội bóng xứ Thanh được xem là “ngổ ngáo” nhất ở V.League nhờ nền tảng thể lực tốt, lực lượng dự bị hùng hậu, huấn luyện viên trưởng thông thạo V.League và ứng biến trên cả tuyệt vời trước mọi tình huống. Trong khi đó, Hà Nội FC với lực lượng nổi trội dù ngoại binh chơi chưa hay như mong đợi nhưng vẫn là một thế lực không thể xem thường. Rất có thể 2 đội sẽ níu chân nhau trong một trận đấu nhiều thẻ phạt, nhiều mất mát về sau. Một ứng viên đầu bảng nữa là Thể Công Vietel sẽ làm khách ở Quảng Nam với thiếu vắng 2 trụ cột là Văn Đức và Amarildo, cũng không dễ để lấy trọn 3 điểm trước thầy trò ông Văn Sỹ Sơn. Để thấy, cơ hội vươn lên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là rõ ràng, khả thi. Đội bóng này vừa chơi rất tốt ở vòng 5 trên sân Hàng Đẫy và chắc chắn sẽ không tự làm mất nhịp, mất phương hướng sau chuỗi dài bất bại rất đáng khen như nhiều người đã biết.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vẫn sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở tốp cuối bảng xếp hạng, cuộc đua cũng sẽ thú vị không kém so với nhóm đầu bảng và cũng lại liên quan đến Sông Lam Nghệ An. Vòng 6, trở về sân Vinh, Sông Lam Nghệ An gặp TP. Hồ Chí Minh - hiện câu lạc bộ này tạm xếp thứ 10 với 1 trận thắng, 2 hòa, 2 thua, giành 5 điểm, hiệu số -4, tức hơn Sông Lam Nghệ An vỏn vẹn 2 điểm. Hiện tại đội TP. Hồ Chí Minh cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời điểm ông Phùng Thanh Phương về cầm quân mùa trước và chắc chắn thủ môn xuất sắc nhất mùa giải trước Patrick Lê Giang sẽ rất khó nhọc để bảo vệ khung thành đội nhà, trong khi các chân sút ngoại không thể hiện được gì nhiều. “Trận cầu 6 điểm” trên sân Vinh ở vòng 6 sẽ cho thấy đội bóng nào tận dụng và khai thác tốt lợi thế về lực lượng nội, ngoại binh, về khả năng làm chủ tình thế và năng lực quyết định trận đấu. Dư luận đang nghiêng về đội chủ sân Vinh khi đánh giá dàn trẻ Sông Lam đang chơi ổn định dần theo thời gian, các ngoại binh bắt đầu chứng minh năng lực cụ thể và khả năng đọc trận đấu của ban huấn luyện trước diễn biến của các trận đấu quan trọng.

Không cần tính toán đến các cặp đấu khác liên quan đến các đội xếp cuối như SHB Đà Nẵng hay Hải Phòng (hiện cùng 3 điểm), chỉ cần Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm trước TP. Hồ Chí Minh, đội bóng chủ sân Vinh sẽ vươn lên giành 6 điểm, hơn chính đối thủ 1 điểm, là đạt nguyện vọng chính thức thoát khỏi đáy bảng. Hy vọng dàn trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu tự tin, đĩnh đạc, ngoại binh chơi thăng hoa, mọi việc sẽ ở trong tầm tay. Điều mà đáng lẽ Sông Lam Nghệ An làm được từ vòng 5 trước Quy Nhơn Bình Định nhưng lại để tuột mất, chính họ sẽ lấy lại sòng phẳng, chính đáng ở vòng 6 gặp TP. Hồ Chí Minh chăng?

Vòng 6 V.League sẽ là vòng đấu có nhiều điều đáng chờ đợi, đáng nói với người hâm mộ xứ Nghệ, có thể là một trang mới giàu cảm xúc, giàu niềm tin để đưa người hâm mộ tới sân Vinh, sân Hà Tĩnh ngày càng đông đảo và nhiệt huyết hơn chăng?