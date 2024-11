Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Cả 2 đội đều có phong độ không tốt trong giai đoạn đã qua của mùa giải, nhưng Sông Lam Nghệ An đang có những lợi thế nhất định. Và đó là lý do để người hâm mộ xứ Nghệ tin vào một chiến thắng cho đội nhà.

Xét về chỉ số đối đầu, Sông Lam Nghệ An đang là đội nhỉnh hơn khi có 8 chiến thắng, 5 trận hòa và 6 trận thua. Trong đó, 4 trận đấu gần đây nhất tại sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ đều bất bại. Cụ thể là 3 chiến thắng liên tiếp tại V.League 2022, V.League 2023 và 1 trận hòa tại lượt về ở mùa giải vừa qua. Có thể nói, thành tích đối đầu tốt là cơ sở để tin tưởng vào một chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn ở trận đấu sắp tới.

Bên cạnh đó, hàng công của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang là hàng công kém nhất tại V.League. Sau 6 trận đấu (1 trận tại Cúp Quốc gia), đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác chỉ có được 2 bàn thắng. Cả 2 bàn thắng này đều được ghi trong chiến thắng trước Quy Nhơn Bình Định. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của đoàn quân huấn luyện viên Phùng Thanh Phương tính đến thời điểm này.

Sông Lam Nghệ An đang có thành tích đối đầu tốt hơn so với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An cũng đang có phong độ không tốt. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ còn chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Sau 5 trận đấu, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ có 3 trận hòa và 2 trận thua, tạm thời đứng cuối bảng xếp hạng V.League. Nhưng những tín hiệu tích cực trong trận hòa 2-2 với Quy Nhơn Bình Định vừa qua sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt hơn trong trận đấu sắp tới.

Ngoài ra, đội bóng xứ Nghệ đang khá có duyên với vòng 6. Tại vòng 6 mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai để có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Xa hơn nữa là tại vòng 6 V.League 2022, đội bóng xứ Nghệ đã có chiến thắng 2-0 trước chính Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau các pha lập công của Michael Olaha và Mai Sỹ Hoàng.

Trong khi đó, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đã 4 mùa giải liên tiếp chưa thắng tại vòng 6. Vì vậy, người hâm mộ xứ Nghệ có lý do để hy vọng đội nhà sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại vòng đấu này.

Về mặt cá nhân, Sông Lam Nghệ An đang nổi trội hơn khi sở hữu Benjamin Kuku, người đã ghi được 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 5 trận đấu tại V.League. Trong khi đó, chân sút Michael Olaha cũng từng ghi được 2 bàn thắng khi ra sân tại vòng 6 V.League. Đặc biệt, chân sút người Nigeria từng ghi được 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong các cuộc đối đầu với đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Do đó, bộ đôi ngoại binh này sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu sắp tới.

Michael Olaha có phong độ tốt khi đối đầu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên phía Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì chân sút tốt nhất chính là Endrick Dos Santos. Tuyển thủ Malaysia này đã ghi được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 5 trận đấu. Nhưng cầu thủ đáng chú ý nhất chính là Patrik Le Giang. Thủ môn Việt kiều đã có 2 trận giữ sạch lưới ở mùa giải năm nay và trung bình 1,2 lần cứu thua mỗi trận. Chính phong độ xuất sắc của Patrik Le Giang giúp cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để thủng lưới 6 bàn.

Tuy nhiên, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất của cặp đấu này lại thuộc về trung vệ Duarte Rocha. Cầu thủ người Brazil có giá trị chuyển nhượng lên đến 500.000 Euro. Duarte Rocha từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Bulgari hay giải hạng Nhất Arab Saudi. Vì vậy, người hâm mộ xứ Nghệ rất mong chờ cuộc đối đầu giữa Benjamin Kuku và trung vệ người Brazil này.

Được thi đấu trên sân nhà và gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ không tốt là cơ hội tốt để cho Sông Lam Nghệ An tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ có được trận đấu xuất sắc để làm thỏa mãn cơn khát chiến thắng của người hâm mộ./.