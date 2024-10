Thể thao Dàn trẻ Sông Lam Nghệ An và cuộc đua tại V-League 2024/2025 Mùa giải V-League 2024/2025, Sông Lam Nghệ An tiếp tục con đường trẻ hóa lực lượng, tiếp tục sử dụng các cầu thủ trẻ tự đào tạo, giảm độ tuổi trung bình toàn đội xuống còn 21,9 (mùa trước là 22,7).

Với lực lượng trẻ và ngoại binh “thường thường bậc trung” như vậy, dĩ nhiên con đường trụ hạng như mục tiêu đặt ra là hết sức gian nan. Đội bóng chủ sân Vinh đã phải mướt mồ hôi ở trận đấu cuối cùng mới thoát khỏi cảnh phải thi đấu play-off mùa trước và trải qua 5 vòng đấu mùa này vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng là gì, nói lên thực tế tàn nhẫn đó của đội bóng giàu truyền thống nhưng hiện không bắt kịp bước đi của bóng đá chuyên nghiệp hiện nay.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vẫn sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy



Câu hỏi đặt ra là tại sao trên thực tế, cách làm bóng đá trẻ thành công với Hoàng Anh Gia Lai, với SHB Đà Nẵng nhưng không đem lại thành công ngay lập tức cho các lò đào tạo nói trên khi vận hành đội bóng ở V-League? Thậm chí cả một lứa cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai tiến bộ, trưởng thành, góp công cho U23 Việt Nam, cho Đội tuyển Việt Nam thời ông Park Hang-seo nhưng ở V-League thì chỉ “dành cả thanh xuân lo trụ hạng” mà thôi. Để rồi chính họ phải rời đi, tìm đến những đội bóng khác để tìm kiếm danh hiệu cho bản thân như Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh… đến Thép Xanh Nam Định, Văn Thanh đến Công an Hà Nội… Hay lứa trẻ nổi đình đám của Đà Nẵng như Duy Cương, Phi Hoàng, Đình Duy thậm chí còn từ V-League 1 xuống thi đấu tại V-League 2 và nay cũng đang vật lộn với việc “mỗi trận đấu là một trận chung kết” ở V-League 1 như chính dàn trẻ Sông Lam Nghệ An ở 2 mùa giải được tín nhiệm giao trọng trách gánh vác nhiệm vụ nhọc nhằn này.

Với Sông Lam Nghệ An, khi chiếc băng đội trưởng được trao cho cầu thủ ngoại Olaha hoặc sau đó thủ môn Văn Việt, cho thấy truyền thống cầu thủ ngôi sao làm đầu tàu đã… biến mất. Dù Olaha là một cầu thủ giỏi, thi đấu năng nổ, cống hiến thì đó cũng không phải là hình ảnh của một cầu thủ đàn anh biết cách dẫn dắt đàn em đi lên như mong muốn sơ đẳng ở một đội bóng yếu? Và khi Văn Việt đeo băng đội trưởng, liệu anh có quán xuyến nổi cả đội bóng, chỉ huy các tuyến vận hành nhịp nhàng, dù trên thực tế không ít thủ môn gánh vác tốt nhiệm vụ này. Nhìn đi, nhìn lại có lẽ chỉ đáng nói chuyện cầu thủ trẻ Quang Vinh, người “mở hàng” bàn thắng của dàn trẻ mùa này ở vòng 5, một cầu thủ tiến bộ từng ngày, được tin cậy qua từng trận đấu, rất có thể là cầu thủ trẻ đáng xem nhất của đội bóng thành Vinh? Một hàng tiền vệ đông đảo nhưng trồi lên sụt xuống với Xuân Tiến, Bá Quyền, Ngọc Tú, Xuân Bình, Mạnh Quỳnh, Nam Hải… và không ai đảm bảo một suất đá chính thường xuyên như Quang Vinh từ mùa trước đến nay. Chấn thương và thẻ phạt đã khiến cho những hy vọng ở hàng thủ như Nguyên Hoàng, Văn Thành, Khắc Lương, Thanh Đức… luôn gặp khó mỗi khi xung trận. Những gì họ thể hiện với sự hụt hơi, yếu đuối trong trận đấu vòng 4 gặp Thép xanh Nam Định (1-4) càng cho thấy sự “khôn đâu đến trẻ” ở V-League và quá trình rèn luyện của họ sẽ còn trải qua vô vàn gian khó, thất bại không tránh nổi.

Lê Nguyên Hoàng là trung vệ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy



Tất nhiên, không phải ở đâu và khi nào đội bóng trẻ, non thiếu kinh nghiệm cũng thất bại thảm hại, nếu nhìn rộng ra thế giới. Dàn trẻ lò La Masia của Barcelona vừa mới “giã” 4 bàn không gỡ vào lưới đại kình địch Real Madrid ở trận siêu kinh điển thuộc vòng 8 La Liga, trước đó hạ Hùm Xám Bayer Munich 4-1 ở Champions League là những ví dụ không ai yêu bóng đá đỉnh cao mà không biết, không trầm trồ, thán phục. Đội bóng lừng danh ấy sau thời Messi đang lạc vào ma trận của thiếu hụt, đang phải sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ tự đào tạo, lương thấp nhưng thi đấu cực kỳ thăng hoa, khiến cả thế giới bóng đá phải nể phục, ngước nhìn với những cái tên 17, 18 tuổi như Yamal, Casado, Pedrola… Tất nhiên, đội bóng ấy có các ngôi sao lớn như Rafinha, Lewandosski dẫn dắt đàn em trong từng bước đi, từng đường bóng. Tất nhiên, ông thầy người Đức Hansi Flick là một người đã biết cách làm sống lại thương hiệu Barcelona từ trong khủng hoảng như chúng ta từng biết…

Tiền vệ Phan Bá Quyền từng khiến cho Hendrio (Thép xanh Nam Định) phải "tắt điện" trong cuộc đối đầu tại sân Vinh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy



Không thể so bóng đá vùng trũng với bóng đá thế giới nhưng những bài học hay thì luôn cần thiết với bất cứ nơi nào. Sau những vấp váp, khó nhọc không tránh khỏi, dàn trẻ Sông Lam Nghệ An dường như đang trở nên mạnh mẽ như mong muốn, ít nhất là những gì họ thể hiện ở vòng 5 trên sân Quy Nhơn mới đây. Bài học ở đâu cũng giống nhau là hãy cho họ được luyện tập và thi đấu một cách hưng phấn, thăng hoa nhất, rồi bàn thắng, trận thắng sẽ đến. Làm sao để mỗi nhân tố trẻ đều tự nhận thấy lao động chăm chỉ là thước đo, là bổn phận, rồi đẳng cấp, rồi kinh nghiệm sẽ đồng hành. Ngôi sao trẻ Long Vũ có thể chưa ghi bàn, nhưng đã có pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu trên sân Thiên Trường và cần biết cách vượt qua nếu không may sai lầm trong một tình huống nào đó như trên sân Quy Nhơn mới đây. Thanh Đức mới 18 tuổi và việc không thể kèm nổi tiền đạo ngoại trên sân Thiên Trường càng thôi thúc ý chí vươn lên khi đường trước mặt còn dài…

Phấn đấu để trụ hạng thành công là mục tiêu của cả đội bóng và của từng cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Nên nhớ, nếu mọi việc không đi đúng hướng, mọi mất mát, thiệt thòi của từng cầu thủ sẽ bị nhân lên, kéo dài ra và sẽ là “vỡ trận” của không chỉ một lứa cầu thủ, một thế hệ cầu thủ mà thôi./.