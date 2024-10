Thể thao Thép xanh Nam Định gặp Sông Lam Nghệ An: Đội khách chơi 'tất tay'? Để giải tỏa tinh thần cho đội nhà, liệu huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn có chơi "tất tay" khi Sông Lam Nghệ An phải đối đầu với nhà đương kim vô địch ngay tại sân Thiên Trường?

Chơi "tất tay"

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn là khắc tinh của Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Xuân Thủy

Tại trận đấu bù vòng 4 V.League 2024/25, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đến sân Thiên Trường để đối đầu với nhà đương kim vô địch Thép xanh Nam Định. Với thực lực hiện có, hầu hết giới chuyên môn đều đưa ra nhận định, Sông Lam Nghệ An sẽ trắng tay khi rời Thiên Trường.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn tỏ rõ sự tự tin khi cho rằng, đội bóng của mình sẽ chơi "tất tay" khi đối đầu với nhà đương kim vô địch. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trong thời điểm này, thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An muốn cởi bỏ tâm lý căng cứng, sợ thua của các học trò. Và đây cũng là giải pháp nhằm tạo ra sự tự tin cho cầu thủ xứ Nghệ ở những trận cầu tiếp theo.

Chuyến hành quân đến sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã gần như có đủ lực lượng để sẵn sàng đáp trả. Ảnh tư liệu

Có thể nói một trận thua trước nhà đương kim vô địch trên sân khách không phải là điều quá tệ hại, vì vậy, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn mong muốn Sông Lam Nghệ An sẽ chơi sòng phẳng, cống hiến một trận cầu hấp dẫn cho khán giả. Kết quả sau đó dù thắng hay thua, Sông Lam Nghệ An vẫn được nhiều hơn mất.

Và trên thực tế cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường tới đây, Sông Lam Nghệ An vẫn có cơ hội để giành điểm. Bởi trong đời làm huấn luyện viên trưởng, nhà cầm quân xứ Nghệ chưa từng phải nếm mùi thất bại trước đội bóng thành Nam. Điều này còn được bồi đắp thêm niềm tin, khi chuyến hành quân đến sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã gần như có đủ lực lượng để sẵn sàng đáp trả.

"Cơn địa chấn" trên sân Thiên Trường

Vấn đề là Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp cận trận đấu này bằng một chiến thuật như thế nào? Nhiều chuyên gia dự đoán, trong thời điểm hiện tại nhiều khả năng huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ chọn đấu pháp phòng ngự phản công để khắc chế sức mạnh của đối thủ. Và lúc đó, Sông Lam Nghệ An sẽ căn vào thời điểm thích hợp để tung ra đòn đánh quyết định.

Và để vận hành trơn tru chiến thuật này, thì sử dụng sơ đồ nào là vấn đề mà ban huấn luyện đội bóng cần cân nhắc? Trong chuỗi trận đấu thăng hoa giúp Sông Lam Nghệ An thoát play-off vào cuối mùa giải vừa qua, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thường sử dụng sơ đồ 3-5-2 để tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, ở 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, Sông Lam Nghệ An đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Và có lẽ việc sắp xếp đội hình mới đã khiến cho các cầu thủ có đôi chút bỡ ngỡ, vì thế, Sông Lam Nghệ An đã không thể triển khai lối đá nhanh, biến hóa như trước.

Điều này được thấy rõ hơn khi trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3, Sông Lam Nghệ An chuyển về sơ đồ cũ (3-5-2), khán giả dường như đã thấy lại được những tín hiệu khởi sắc trong cách chơi của đội nhà.

Với một tâm lý thoải mái, thì biết đâu một cơn địa chấn sẽ xảy ra tại Thiên Trường. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, việc chọn ra sơ đồ thích hợp chỉ là một phần làm nên thành công của một trận đấu, điều quan trọng, Sông Lam Nghệ An đã có sự trở lại của hàng loạt các trụ cột.

Ở hàng thủ, ngoại binh Zaracho, Trần Đình Hoàng, Trần Nam Hải... đã có thể ra sân sau thời gian phải nghỉ do án phạt và chấn thương. Khi đã được củng cố hàng thủ vững chắc, sẽ tạo tâm lý yên tâm cho các cầu thủ tuyến trên. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cương sau thời gian "chạy roda" đã có thể ra sân với thể lực sung mãn. Cầu thủ sinh năm 2003 được kỳ vọng sẽ giúp Sông Lam Nghệ An có thêm nhiều phương án tấn công bên hành lang cánh.

Phải khẳng định, dù lực lượng của Sông Lam Nghệ An có đầy đủ thì vẫn không thể so sánh với đội quân của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, nếu các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn ra sân với một tâm lý thoải mái, không chịu áp lực thắng thua, thì biết đâu một cơn địa chấn sẽ xảy ra tại Thiên Trường.

Trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 19/10./.