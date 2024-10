Thể thao Đối đầu Nhà ĐKVĐ, Sông Lam Nghệ An cần 'một trái tim nóng và cái đầu lạnh' Đối đầu với Nhà đương kim vô địch - Thép xanh Nam Định tại vòng 4 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An cần có "một trái tim nóng và cái đầu lạnh".

Tìm đấu pháp hợp lý

Trong khi hầu hết các đội đã hoàn thành 4 lượt đấu đầu tiên của V-League 2024/25, thì ngày 19/10 tới đây, Thép xanh Nam Định và Sông Lam Nghệ An mới bước đến trận đầu bù vòng 4. Phải làm khách trước Nhà đương kim vô địch là điều không hề dễ chịu với Sông Lam Nghệ An vào thời điểm này. Bởi trải qua 3 vòng đấu đầu tiên đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có khởi đầu không mấy thành công. Sông Lam Nghệ An mới chỉ có được 2 điểm và tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Xuân Son vẫn sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VPF

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Nam Định vẫn được giới chuyên môn nhận định tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải Vô địch bóng đá Quốc gia 2024/25. Bởi trong tay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn còn đó hàng loạt các trụ cột đã đưa Nam Định đến đỉnh vinh quang trong mùa giải trước.

Có thể kể đến như Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Công... Đặc biệt tại mùa giải năm nay, Nam Định sẽ được chơi với đội hình gồm 3 ngoại binh + 1 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Hendrio sẽ vẫn được kỳ vọng là bộ đôi mang đến nhiều nguy hiểm cho đối phương.

Dẫu vậy, tại giải quốc nội, Nam Định vẫn chưa thật sự bắt nhịp được với guồng quay. Tại trận mở màn V-League 2024/25, Nam Định đã phải chịu khuất phục trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 0-1. Tuy nhiên ở vòng 2, Nhà đương kim vô địch đã nhanh chóng trở lại với màn thể hiện khá tốt trước Quảng Nam.

Những tưởng Nam Định đã bắt nhịp được với mùa giải mới sau chiến thắng đó, nhưng với lối chơi khá rời rạc, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Quốc Việt đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai.

Kết thúc vòng 3, thuyền trưởng Nam Định chỉ ra hạn chế: "Khi các đối thủ đều chơi phòng ngự lùi sâu, Nam Định đã không tìm ra được khoảng trống để khai thác. Trong các trận sắp tới, chúng tôi sẽ cần cải thiện khả năng tấn công".

Qua việc nhận diện phong độ, lối chơi của Nam Định, thì trong thời điểm này, nếu đối thủ tìm ra đấu pháp hợp lý thì vẫn hoàn toàn có được kết quả khả quan trước Nhà đương kim vô địch.

"Một trái tim nóng và cái đầu lạnh"

Phải nói rằng, dù chỉ có 2 điểm sau 3 vòng nhưng nếu nhìn lại lối chơi của Sông Lam Nghệ An trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì đâu đó vẫn thấy được những tín hiệu tích cực. Và niềm tin về một kết quả khả quan trên sân Thiên Trường lại càng được bồi đắp khi hàng loạt các trụ cột của Sông Lam Nghệ An sẽ trở lại. Trong đó, trung vệ ngoại binh Zaracho sẽ có màn tái xuất lần 2 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ này sẽ đóng vai trò thủ lĩnh ở tuyến phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó, sự trở lại đầy sung sức của Hồ Văn Cường sẽ quyết định cho khả năng tạo ra những pha lên bóng đột biến bên cánh phải của Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra, Quang Vinh, Đinh Xuân Tiến, Long Vũ, Mạnh Quỳnh, Olaha, Kuku... cũng đang cho thấy sự tự tin để sẵn sàng tạo ra "cơn địa chấn" trên sân Thiên Trường.

Olaha sẵn sàng cùng đồng đội tạo ra cơn địa chấn trên sân Thiên Trường. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, muốn làm được điều này, Sông Lam Nghệ An cần thể hiện được "một trái tim nóng và cái đầu lạnh". "Trái tim nóng" chính là lòng tin, là sự khát khao, đầy chất nhiệt của những cầu thủ xứ Nghệ; "cái đầu lạnh" chính là cần có sự tỉnh táo của ban huấn luyện, của các cầu thủ trước sức mạnh của đội chủ nhà. Nếu Sông Lam Nghệ An kết hợp được 2 điều này, biết ra đòn đúng thời điểm, cân bằng được nhịp chơi thì một kết quả khả quan trên sân Thiên Trường không phải là điều bất khả thi. Hy vọng khán giả xứ Nghệ sẽ tìm lại được niềm vui khi đội nhà hành quân đến sân Thiên Trường để gặp Thép xanh Nam Định tại vòng 4 V-League 2024/25.

Trận đấu giữa Thép xanh Nam Định và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 19/10 trên sân vận động Thiên Trường./.