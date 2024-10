Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Thép Xanh Nam Định và Sông Lam Nghệ An Không chỉ mạnh hơn về mặt lực lượng, đội bóng thành Nam còn có những con số thống kê nhỉnh hơn so với đội khách Sông Lam Nghệ An

Trong 16 trận đấu gần đây giữa hai đội Thép Xanh Nam Định và Sông Lam Nghệ An thì đội chủ sân Thiên Trường giành được 7 chiến thắng, hòa 3 trận và để thua 6 trận. Trong đó, 5 trận gần đây nhất thì cả 2 đội đều có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Có thể nói, thông số đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và đội bóng xứ Nghệ đang là khá cân bằng.

Sự cân bằng này còn thể hiện khi 3 trận đấu gần đây nhất tại sân Thiên Trường mỗi đội có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Do đó, rất có thể, trận đấu tới sẽ là 1 trận đấu có ít bàn thắng được ghi.

Trận đấu trên sân Thiên Trường ở mùa giải trước đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam đang có chuỗi 4 trận liên tiếp không thua trên mọi mặt trận. Đó đều là thành tích 1 trận thắng , 1 trận hòa tại 2 đấu trường V.League và AFC Champions League Two. Trong khi, Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp. Có thể nói, nếu xét về phong độ, Thép Xanh Nam Định là đội đang chiếm ưu thế hơn nhiều so với đội bóng xứ Nghệ.

Không những vậy, đội chủ sân Thiên Trường còn sở hữu chuỗi 4 trận liên tiếp không bị thủng lưới. Đây là khó khăn thách thức cho hàng công của Sông Lam Nghệ An khi họ chỉ mới ghi được 1 bàn thắng sau 3 trận tại V.League.

Có lẽ điểm tựa duy nhất cho Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này là huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Vị huấn luyện viên sinh năm 1970 này đang có 3 trận thắng 1 trận hòa trong các trận đấu với Nam Định, trong đó, có 2 trận thắng ngay tại sân Thiên Trường.

Ở mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng xuất sắc có được 1 trận hòa với Thép Xanh Nam Định. Do đó, đây là cơ sở để cho đội bóng xứ Nghệ hy vọng giành 1 điểm trước những nhà đương kim vô địch.

Bên cạnh đó, 3 mùa giải gần đây nhất Sông Lam Nghệ An đều có được 1 điểm ở vòng 4 V.League. Đó là trận hòa Câu lạc bộ Sài Gòn ở V.League 2022, trận hòa Khánh Hòa ở V.League 2023 và chia điểm với Quảng Nam ở V.League 2023/2024.

Michael Olaha lập hattrick vào lưới Câu lạc bộ Quảng Nam ở vòng 4 V.League 2023/2024. Ảnh: Xuân Thủy

Cũng tại vòng 4 ở trong 2 mùa giải gần đây thì Michael Olaha mới có được những bàn thắng đầu tiên. Trong đó, nổi bật là hattrick vào lưới Câu lạc bộ Quảng Nam ở mùa giải năm ngoái. Do đó, ở trận đấu tới, hy vọng Michael Olaha sẽ nổ súng để đem về những kết quả thuận lợi cho đội bóng xứ Nghệ.

Thành tích của Thép Xanh Nam Định ở vòng 4 V.League 3 mùa giải gần đây nhất là 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Nhưng đáng sợ nhất phải là chân sút Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Chân sút mới nhập Quốc tịch Việt Nam này đã ghi 5 bàn thắng trong 3 lần ra sân tại vòng 4 V.League gần đây nhất. Vì vậy, khóa chặt Nguyễn Xuân Son là nhiệm vụ tiên quyết để giúp cho đội bóng xứ Nghệ giành được 1 kết quả thuận lợi.

Nguyễn Xuân Son lập 1 cúp đúp để giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4 mùa giải năm ngoái. Ảnh: VPF

Tất nhiên đây chỉ là những con số thống kê và những con số này chỉ có giá trị tham khảo. Những màn trình diễn trên sân mới quyết định đến kết quả của trận đấu.

Hy vọng, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ có những màn trình diễn xuất sắc để có được kết quả tốt tại sân Thiên Trường.