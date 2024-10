Thể thao Sebastian Zaracho và màn ra mắt lần 2 Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp SHB Đà Nẵng đã phá hỏng màn ra mắt của trung vệ người Paraguay. Sau 2 trận bị treo giò, Sebastian Zaracho sẽ có "màn ra mắt" lần 2 để lấy lại điểm số trong mắt người hâm mộ.

Việc Sebastian Zaracho phải nhận thẻ đỏ trong trận ra mắt không phải là điều quá bất ngờ đối với giới chuyên môn. Bởi lẽ, phong cách thi đấu máu lửa của trung vệ người Paraguay đã được thể hiện qua các video clip trên mạng internet. Sebastian Zaracho thường xuyên có những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết và thẻ đỏ của trung vệ mang áo số 15 này xuất phát từ tình huống vào bóng bằng cả 2 chân với tiền vệ Phạm Văn Hữu.

Pha vào bóng nguy hiểm khiến Sebastian Zaracho nhận thẻ đỏ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Việc mất Sebastian Zaracho khiến cho đội bóng xứ Nghệ gặp khó khăn không chỉ ở phần còn lại của trận gặp SHB Đà Nẵng, mà còn cả ở 2 vòng đấu vừa qua. Đây là một phần lý do khiến cho Sông Lam Nghệ An có những kết quả không tốt sau 3 vòng đấu đầu tiên. Do đó, Sebastian Zaracho sẽ phải rút kinh nghiệm để tránh những lỗi tương tự xảy ra ở phần còn lại của V.League 2024/2025.

Bỏ qua chiếc thẻ đỏ thì những màn trình diễn của trung vệ người Paraguay trong hơn 60 phút có mặt trên sân là không đến nỗi nào. Trung vệ này đã phối hợp khá ăn ý với các đồng đội nơi hàng phòng ngự để đảm bảo chắc chắn bên hành lang trái.

Đặc biệt là sự hỗ trợ cho hậu vệ trẻ Bùi Thanh Đức. Trong những tình huống hậu vệ trái này lên tham gia tấn công, trung vệ mang áo số 15 này thường xuyên có xu hướng nhô lên để đánh chặn các tình huống phản công của SHB Đà Nẵng. Đây là minh chứng cho khả năng đọc tình huống tốt của Sebastian Zaracho.

Bản đồ nhiệt của trung vệ người Paraguay trong trận gặp SHB Đà Nẵng. Nguồn: Sofascore

Cùng với đó là khả năng không chiến khá tốt của Zaracho. Có trung vệ người Paraguay trong đội hình, hàng thủ Sông Lam Nghệ An tự tin hơn trong các tình huống cố định. SHB Đà Nẵng gần như không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm nào từ các pha bóng cố định trong những phút Sebastian Zaracho có mặt trên sân.

Rất tiếc là trung vệ mang áo số 15 này chưa có cơ hội để chứng tỏ mình cũng rất sắc bén trong các tình huống tấn công cố định của đội nhà.

Ở trận đấu sắp tới, sự trở lại của Sebastian Zaracho là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, anh sẽ giúp hạn chế sự nguy hiểm của những cầu thủ tấn công bên phía hành lang cánh phải của Thép Xanh Nam Định, nơi có mặt của tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ cho các đồng đội để khóa chặt những chân sút Nam Mỹ bên phía những nhà đương kim vô địch.

Đây hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu vất vả và đầy khó khăn cho Sebastian Zaracho và các đồng đội, khi Thép Xanh Nam Định được chơi trên sân nhà và rất khao khát có được chiến thắng để bám đuổi tốp đầu.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ phải chơi phòng ngự chặt để chờ đợi những tình huống phản công nhanh. Trung vệ người Paraguay sẽ là một trong những niềm hy vọng để thực hiện những tình huống phản công đó.

Trung vệ Sebastian Zaracho sẽ giúp hàng thủ Sông Lam Nghệ An chắc chắn hơn trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường. Ảnh: Xuân Thủy

Sở hữu phẩm chất của 1 cầu thủ Nam Mỹ, Sebastian Zaracho có khả năng đi bóng và chuyền bóng rất tốt. Đặc biệt là những đường xuyên tuyến để mở ra cơ hội phản công nhanh cho các đồng đội.

Ngoài ra, ở các tình huống tấn công cố định, trung vệ mang áo số 15 cũng sẽ là một trong những đích đến để giúp cho đội bóng xứ Nghệ có thể tạo ra sự khác biệt.

Có thể nói, Thép Xanh Nam Định sẽ là liều thuốc thử cực cao cho trung vệ Sebastian Zaracho. Nếu vượt qua được chướng ngại vật này thì trung vệ người Paraguay sẽ gần như xí xóa được chiếc thẻ đỏ tai hại đã phải nhận tại vòng đấu mở màn.

Hy vọng rằng, trung vệ Sebastian Zaracho sẽ có những màn trình diễn xuất sắc trước Thép Xanh Nam Định để giúp đội nhà có được 1 kết quả tốt rời sân Thiên Trường.