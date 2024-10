Thể thao Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tìm lại niềm vui trước Thép Xanh Nam Định? Mặc dù không có tỷ lệ thắng quá lớn trong sự nghiệp huấn luyện viên nhưng mỗi lần gặp Thép Xanh Nam Định, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lại có được niềm vui.

Bắt đầu với vị trí huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Hải Phòng tại V.League 2020, cho đến nay vị huấn luyện viên sinh năm 1970 này đã dẫn dắt 43 trận. Trong đó, có 13 trận thắng, 10 trận hòa và 18 trận thua, trung bình mỗi trận huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn kiếm được 1,2 điểm. Đây là một con số không quá ấn tượng của vị huấn luyện viên 54 tuổi này. Tuy vậy, thành tích đối đầu của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn với Thép Xanh Nam Định lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn là khắc tinh của Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Xuân Thủy

Lần đầu tiên vị huấn luyện viên sinh năm 1970 này gặp đội bóng thành Nam là tại vòng 6 V.League 2020. Trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường, Câu lạc bộ Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng trước chủ nhà. Những người ghi bàn cho đội bóng đất Cảng là Joseph Mpande và Claudecir.

Trong lần tái ngộ ở giai đoạn 2 V.League 2020, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn một lần nữa gieo sầu cho đội chủ sân Thiên Trường mặc dù bộ đôi Rafaelson và Đỗ Merlo đã ghi bàn cho đội chủ nhà Nam Định. Những bàn thắng của Adriano Schmidt, Joseph Mpande và Diego Silva suýt chút nữa đã đẩy Nam Định xuống hạng ở mùa giải V.League 2020.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Câu lạc bộ Hải Phòng nhưng đội bóng thành Nam vẫn không rút ra được những kinh nghiệm. Ở lượt trận thứ 2, V.League 2021, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thậm chí còn dẫn trước 3-0. Những bàn thắng của Rodrigo Dias và Mai Xuân Quyết chỉ gỡ lại đôi chút danh dự cho đội chủ sân Thiên Trường.

Tuy vậy, đây cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trong màu áo Câu lạc bộ Hải Phòng. Bởi lẽ, sau khi V.League 2021 bị hủy bỏ, huấn luyện viên 54 tuổi này cũng đã chia tay với đội bóng đất Cảng.

Tiền đạo Michael Olaha ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Thép Xanh Nam Định ở mùa giải năm ngoái. Ảnh tư liệu: VPF

Ở mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chỉ bắt đầu dẫn Sông Lam Nghệ An từ vòng đấu 18. Tuy nhiên, huấn luyện viên sinh năm 1970 này vẫn kịp tái ngộ Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu 22.

Thực lực đội chủ sân Thiên Trường ở thời điểm đó là mạnh hơn rất nhiều so với các đội hình Nam Định mà huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn từng chạm trán. Bên cạnh đó là khát khao có điểm để sớm lên ngôi vô địch V.League lần đầu tiên.

Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định vẫn không thể có được chiến thắng trước huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Thậm chí, Sông Lam Nghệ An còn là đội vương lên dẫn trước ở phút thứ 61 do công của Michael Olaha. Và phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Hendrio Araujo mới giúp cho đội bóng thành Nam giữ lại 1 điểm. Đây chính là 1 trong những trận đấu mà Sông Lam Nghệ An thi đấu hay nhất dưới thời huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Có thể nói, với thành tích 3 trận thắng và 1 trận hòa, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang là khắc tinh của Thép Xanh Nam Định. Và đây là 1 trong những hy vọng để cho đội bóng xứ Nghệ có được điểm ở sân Thiên Trường trong trận đấu sắp tới.