Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Tại vòng 3 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp đội đang đứng nhì bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước người hàng xóm đang có phong độ cao, liệu đội chủ sân Vinh có gặp khó?

Bộn bề những nỗi lo

Hàng thủ của SLNA đang mang đến nỗi lo cho người hâm mộ khi hàng loạt các trụ cột đều dính chấn thương. Ảnh: Đức Anh

Phải khẳng định rằng, đây là thời điểm mà Sông Lam Nghệ An đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Hàng loạt trụ cột không thể thi đấu do chấn thương đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Ở tuyến dưới chịu tổn thất nặng nề khi tại trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai thuộc vòng 2 V-League, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã buộc phải kéo hậu vệ biên Vương Văn Huy về chơi ở vị trí trung vệ lệch trái. Với một vị trí không phải sở trường, cầu thủ sinh năm 2001 đã nhiều lần mắc sai lầm. Trong đó đáng chú ý ở bàn mở tỷ số của đội chủ sân Pleiku.

Ở trường hợp của Nguyễn Xuân Bình. Đây là cầu thủ xuất thân là một tiền vệ trung tâm, nhưng do thiếu quân, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã phải kéo về chơi ở vị trí trung vệ lệch trái. Và bàn thua thứ 2 của đội bóng xứ Nghệ có một phần lỗi thuộc về Xuân Bình. Sau khi chuyền bóng không chính xác, cầu thủ khoác áo số 22 đã bất lực trước đường phản công của đối phương, dẫn đến lưới của Văn Việt lần thứ 2 phải rung lên.

Nếu xét về cách vận hành lối chơi, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy bộn bề những nỗi lo. Nhìn về trận đấu trên sân Pleiku, 2 cánh của Sông Lam Nghệ An đã lộ ra quá nhiều khoảng trống và bị đối thủ khai thác triệt để. Trong đó, đối phương thường xuyên tung những đường chuyền xẻ vào nách giữa trung vệ và cầu thủ chạy cánh. Điều này khiến cho hàng thủ của Sông Lam Nghệ An gặp khó trước các cú tạt đa dạng của đối phương.

Bài toán ở hàng thủ sẽ là cơn đau đầu không hề nhẹ dành cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, ở mặt trận tấn công, có lẽ do thiếu quân nên khả năng chuyển đổi trạng thái của Sông Lam Nghệ An ở 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải còn khá chậm, thiếu tính bất ngờ. Ngoài ra, đội chủ sân Vinh chỉ tung ra được những đường tạt bóng từ hai biên khá đơn điệu vào trong, sẽ rất khó để Kuku có thể làm nên chuyện.

Khi mà đội hình vẫn đang trong cảnh chắp vá thì Sông Lam Nghệ An lại phải đối đầu với đội bóng đang đứng nhì bảng V-League. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có một phong độ rất cao với 2 trận toàn thắng. Đây sẽ là cơn đau đầu không hề nhẹ đối với huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Dự đoàn kết quả của trận Derby xứ Nghệ

Sau 2 trận đấu, giới mộ điệu khá bất ngờ khi 2 vị trí đỉnh bảng đang thuộc về Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là 2 đội bóng có cùng cảnh ngộ với Sông Lam Nghệ An ở mùa giải vừa qua. Cả 3 đều đã từng chiến đấu đến vòng cuối V-League 2023/24 để trụ hạng.

Màu giải này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. Trong đó đáng chú ý là việc bổ sung các ngoại binh chất lượng như: tiền đạo Geovane Magno, hậu vệ Helerson và tiền đạo Noel Mbo, cùng với cầu thủ Việt kiều Pháp Adou Leygley Minh... Những tân binh này được kỳ vọng sẽ giúp cho lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm tính hiệu quả.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bay cao trên đỉnh bảng. Ảnh: Chung Lê

Nhờ có sự góp mặt của những cầu thủ nói trên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có màn trình diễn lột xác trong 2 vòng đầu tiên của mùa giải. Với lối chơi thực dụng, hợp lý, phát huy tối đa thế mạnh của các ngoại binh, đội bóng núi Hồng đã làm được điều không tưởng khi giành chiến thắng trước Nhà đương kim vô địch V-League 2023/24 - Nam Định và chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Có thể nói, gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong thời điểm này là một thử thách không nhỏ đối với Sông Lam Nghệ An. Nhất là khi mà đội chủ sân Vinh đang trong tình cảnh khủng hoảng lực lượng và phải chấp "Tây" do trung vệ Zaracho đang chịu án treo giò.

Tuy nhiên, nếu xét về lịch sử đối đầu, cơ hội đang chia đều cho cả 2 bên. Trong 7 trận gần nhất, Sông Lam Nghệ An giành 1 chiến thắng, 1 trận thua, còn lại đều là những kết quả hòa. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho mùa giải mới, 2 đội bóng cũng thường xuyên tổ chức những trận đấu giao hữu. Cho nên cả Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đã quá hiểu nhau cả về mặt chiến thuật, lẫn nhân sự.

Chính vì vậy, giới chuyên gia dự đoán trong trận Derby xứ Nghệ tại vòng 3 V-League 2024/25 diễn ra trên sân Vinh, dù Sông Lam Nghệ An đang chịu nhiều bất lợi, nhưng một kết quả hòa vẫn có thể được tái diễn như trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội.