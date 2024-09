Thể thao HLV Phạm Anh Tuấn ‘vá’ hàng thủ Sông Lam Nghệ An như thế nào? Qua hai trận đấu, dù có mặt trung vệ Zaracho hay không thì Sông Lam Nghệ An vẫn đang gặp khủng hoảng ở hàng hậu vệ. Lý do là bởi có quá nhiều vị trí đang bị chấn thương hoặc chưa thể bình phục hoàn toàn.

Trong danh sách chấn thương của Sông Lam Nghệ An từ mùa giải 2023/24 đến mùa giải này, phần lớn đều đến từ các hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự.

Trường hợp đầu tiên là vị trí của trung vệ Hồ Khắc Lương, cầu thủ này dính chấn thương đứt dây chằng trong giai đoạn đầu của mùa giải trước khi đang có phong độ cao. Cầu thủ này dù đã tập luyện trở lại nhưng vẫn chưa thể sung sức 100%.

Ở một vị trí khác là trung vệ Lê Nguyên Hoàng. Trở về từ Đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyên Hoàng bị viêm cơ nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian để điều trị. Cầu thủ được xem là trụ cột và dày dạn kinh nghiệm nhất Sông Lam Nghệ An là Đình Hoàng cũng gặp vấn đề ở đầu gối ngay trước thềm mùa giải 2024/25 và vẫn đang trong quá trình tập hồi phục trị liệu.

Ở trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai, vì các trung vệ chấn thương và bị treo giò, tiền vệ Xuân Bình buộc phải chơi trái vị trí sở trường. Ảnh: Yến Thanh

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Trần Nam Hải và Phan Bá Quyền khi hai cầu thủ này vừa có thể thi đấu ở vị trí trung vệ, vừa có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự thì lại gặp những chấn thương khác nhau. Tiền vệ Bá Quyền vừa kết thúc quá trình tập trị liệu tại TP. Hồ Chí Minh và vẫn chưa thể ra sân tập luyện theo giáo án chung của toàn đội. Còn Nam Hải dự kiến cần ít nhất 3-4 tuần nữa mới có thể bình phục hoàn toàn.

Ở trận đấu vừa qua, Hồ Văn Cường đã có thể thi đấu trở lại nhưng cũng chỉ ra sân từ băng ghế dự bị vì chưa có được nền tảng thể lực và sung sức nhất. Điều này buộc HLV trưởng Phạm Anh Tuấn vẫn phải sử dụng hậu vệ Bùi Thanh Đức ở vị trí hậu vệ cánh trái trong 2 trận đấu đã qua.

Sắp tới ở trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh ngày 29/09 khi trung vệ Zaracho vẫn chưa hết án treo giò vì tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận ra quân thì Sông Lam Nghệ An lại càng thêm khó. Ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai vừa qua, Sông Lam Nghệ An chỉ còn đúng 2 trung vệ đúng nghĩa trong danh sách đăng ký, duy nhất Lê Văn Thành được ra sân và trung vệ còn lại là Nguyễn Xuân Bình – một tiền vệ trung tâm được kéo về khỏa lấp vị trí trung vệ một cách bất đắc dĩ. Điều này khiến hàng hậu vệ Sông Lam Nghệ An mắc nhiều sai sót và trục trặc toàn bộ hệ thống khi hàng tiền vệ cũng không có những cái tên tốt nhất như Bá Quyền, Nam Hải.

Các cầu thủ Đình Hoàng, Bá Quyền, Nam Hải, Nguyên Hoàng… chấn thương khiến BHL Sông Lam Nghệ An đau đầu. Ảnh: Chung Lê

Đối với trường hợp của Đinh Xuân Tiến, kể từ Giải U21 Quốc gia đến nay, phong độ và thể lực của cầu thủ này vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Mặc dù cầu thủ này rất được người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng.

Với những khó khăn như vậy, trận đấu tới, HLV Phạm Anh Tuấn có thể sẽ buộc phải sử dụng trung vệ trẻ Phan Văn Thành sinh năm 2006 kết hợp với Lê Văn Thành, Nguyễn Xuân Bình. Ở hành lang cánh, có thể Văn Cường và Văn Huy là hai cầu thủ tạm mang lại sự yên tâm.

Nơi hàng tiền vệ, khi vắng Nam Hải và Bá Quyền, Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn các tiền vệ Quang Vinh, Quang Tú và ngay cả tiền vệ mới được đôn lên Trọng Tuấn. Rõ ràng, hàng tiền vệ của Đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những vòng đấu tới, nhưng đây là điều bất khả kháng.

Thực tế, nếu đủ quân số, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn cũng có rất nhiều sự lựa chọn tốt cho hàng thủ và hàng tiền vệ. Mong rằng các cầu thủ trụ cột của Sông Lam Nghệ An sẽ sớm trở lại để giải tỏa cơn khủng hoảng nơi hàng thủ lẫn hàng tiền vệ. Với HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, trong cơn bão chấn thương này, ông và các cộng sự cũng đã làm mọi cách để vượt qua giai đoạn khó khăn về lực lượng./.