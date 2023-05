Cuộc thi hạnh phúc

Mình hỏi sao bạn biết về tình hình của tất cả mọi người thế. “Trên mạng xã hội có hết, giờ thiên hạ cái gì cũng khoe lên đó” – bạn đáp ngay. À, thì ra, tất cả đều có ở trên đó, nơi mà mọi người thi nhau chứng tỏ mình hạnh phúc như thế nào.

“Lượn” một vòng trên mạng xã hội, thấy chị A check-in làm việc trong một quán café sang chảnh, bên cạnh chiếc túi hàng hiệu đắt xắt ra miếng, chị B. than kẹt xe khi tự lái con xe sang mới mua đi làm, anh C. thì đăng ảnh đang làm việc trên một bãi biển resort 5 sao, chị D. đang tất bật chạy dự án cho công ty đa quốc gia chị làm việc, em gái E. khoe bộ ảnh bikini mới chụp, hình thể trẻ trung đầy sức sống, ai ai cũng bận rộn và có này, có kia… và chắc hẳn có nhiều người xem qua những nội dung trên sẽ tự nhìn lại và so sánh họ với mình rồi cảm thấy thua kém, rồi nghĩ cách làm sao để có những bức ảnh như thế để đăng lên trang mạng xã hội của mình. Thế là cuộc đua bắt đầu, mỗi ngày leo thang vì càng thi thì càng phải chứng minh mình hạnh phúc thông qua sự giàu có, sở hữu, bận rộn.

Nhưng có mấy ai biết được sự thật đằng sau cuộc thi thố đó, chị A. đang nợ thẻ tín dụng và không có khả năng trả hết với thu nhập hiện tại, chị B. vay ngân hàng để mua xe sang, anh C. đã đăng lại hình cũ đi du lịch từ 3 năm trước, chị D. đang bị sếp “đì” bắt làm nhiều việc, em gái khoe ảnh bikini đã nhờ qua thợ photoshop để có những bức hình long lanh.