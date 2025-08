Pháp luật Cuỗm gần 600 chỉ vàng bằng chiêu giả giao dịch, hai đạo chích vượt biên trốn chạy rồi sa lưới tại Lào Để có tiền nướng vào trò đỏ đen và ma túy, Thành và Lâm đã liều lĩnh gây ra nhiều vụ trộm tại các hiệu vàng. Sau khi trộm gần 600 chỉ vàng, chúng tiếp tục sang Lào gây án và bị công an nước sở tại bắt giữ. Hành vi liều lĩnh của cặp “đạo chích” gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Những vụ trộm táo tợn tại các hiệu vàng

Cách đây 8 năm, trên địa bàn Nghệ An xảy ra một số vụ trộm vàng với phương thức, thủ đoạn vô cùng manh động và táo tợn. Những vụ trộm này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật với trị giá tài sản bị mất lên tới hàng tỷ đồng khiến chủ tiệm vàng và người dân hoang mang, lo lắng.

Ngày 4/6/2017, hiệu vàng Q. D. ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (nay là xã Thần Lĩnh) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 khay đựng các loại nhẫn vàng 9999. Theo thông tin của chủ tiệm vàng, thời điểm đó, người của cửa hàng đi vào bên trong nên quầy không có người trông coi. Qua kiểm tra camera phát hiện 1 đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt đi vào và “cuỗm” số vàng nói trên.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Chừng 1 tháng sau, vào trưa 7/7, một vụ trộm tương tự xảy ra tại hiệu vàng ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (nay là xã Nghi Lộc). Cũng như vụ trộm trước đó, kẻ gian là 1 đối tượng mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở của hiệu vàng, không có người trông coi để lấy đi một khay đựng nhiều dây chuyền vàng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khẩn trương xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ ổ nhóm trộm cắp này. Nhưng, tất cả đều không hề dễ dàng khi mà thông tin về vụ án rất ít ỏi. Những gì camera ghi lại chỉ là 1 đối tượng người dong dỏng cao, mặc áo khoác nắng, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang che kín gần như cả khuôn mặt. Các vụ mất trộm vàng diễn ra vào lúc vắng người nên không ai nhận dạng được đối tượng. Tại hiện trường cũng không để lại dấu vết nào của kẻ trộm.

Tuy nhiên, sau khi căn cứ hình ảnh trích xuất camera tại 2 hiệu vàng và phương thức, thủ đoạn của đối tượng trộm cắp, ban chuyên án nhận định đối tượng đều là 1 người. Sự ra tay liều lĩnh của đối tượng trong các vụ trộm cho thấy đã có sự tìm hiểu, thăm dò, nghiên cứu rất kỹ các hiệu vàng và lên kế hoạch một cách chi tiết, chuyên nghiệp.

Khi những vụ trộm vàng gây hoang mang dư luận chưa tìm ra đối tượng thì vào ngày 6/8/2018, thêm một vụ mất vàng xảy ra tại hiệu vàng Phượng Nhân ở xã Công Thành, huyện Yên Thành (nay là xã Vân Tụ). Theo lời khai của chủ cửa hàng, khi đó khoảng hơn 10h, gia đình đang chuẩn bị ăn trưa ở phía bên trong thì một nam thanh niên đi vào cửa hàng. Khi chủ cửa hàng đi ra thì người này tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra bán. Sau khi giao dịch xong chiếc nhẫn, chủ cửa hàng đi vào nhà thì một lúc sau phát hiện nhiều nhẫn và dây chuyền vàng đã “không cánh mà bay”.

Từ hình ảnh camera cho thấy, ngay sau khi chủ cửa hàng vừa đi vào trong, nam thanh niên đã quay lại dùng chiếc ghế nhựa rồi đứng lên với tay lấy trộm vàng.

3 vụ mất trộm vàng với giá trị tài sản lên tới hàng tỷ đồng gây xôn xao dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân khiến Ban chuyên án như ngồi trên đống lửa. Do đó, việc truy tìm đối tượng trong thời gian sớm nhất trở thành quyết tâm cao nhất của các trinh sát.

“Đạo chích” sa lưới trên đất Lào

Trong số hàng chục đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án thấy nổi lên Nguyễn Trung Thành (SN 1978), trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Nguyên Nam). Đây là đối tượng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có một sự trùng hợp là sau khi xảy ra vụ mất trộm vàng ở huyện Yên Thành thì đối tượng này đột nhiên mất tích trên địa bàn.

Việc Thành đột nhiên mất tích khỏi địa phương để lại sự nghi ngờ lớn cho Ban chuyên án, nhưng đồng thời khiến chuyên án như rơi vào bế tắc. Trong khi Ban chuyên án đang tập trung điều tra thì Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào cung cấp thông tin về 2 đối tượng gây ra vụ trộm tại hiệu vàng tỉnh Luông Pha Băng (Lào) vào ngày 26/9/2018. Đó là Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Lâm (SN 1990, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (nay là xã Quỳnh Sơn).

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm. Ảnh tư liệu

Các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Việt Nam trước khi sang Lào. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cơ quan chức năng của Lào điều tra, làm rõ. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, hai đối tượng này đã trộm của 3 hiệu vàng 592 chỉ vàng (giá trị vàng thời điểm bị chiếm đoạt là hơn 2,1 tỷ đồng).

Ngoài ra, hai đối tượng này còn gây ra vụ trộm tiền của nhân viên bưu điện. Thủ đoạn của Thành là vào bưu điện giả vờ mua tem thư để thăm dò. Sau khi thấy nữ nhân viên bưu điện có 1 túi nghi đựng tiền, lợi dụng lúc người này đi ra ngoài, Thành đã lấy trộm chiếc túi chứa 82 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội tại Lào, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Lâm bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Đầu năm 2025, Thành chấp hành xong toàn bộ hình phạt nên được trả tự do. Sau khi về nước, ngày 10/1/2025 Nguyễn Trung Thành đến Công an Nghệ An đầu thú. Còn Nguyễn Văn Lâm do chưa chấp hành xong phần dân sự, phạt tiền nên hiện nay chưa được trả tự do.

Ngày đền tội

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Lâm về tội Trộm cắp tài sản. Do Lâm hiện chưa được nước bạn thả tự do nên HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.

Trước bục khai báo, bị cáo Thành thừa nhận đã cùng bị cáo Lâm thực hiện hành vi trộm cắp vàng và tiền. Thành khai quen biết đồng bọn từ năm 2008 tại Malaysia. Sau khi về nước, do không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại đam mê cờ bạc và nghiện ma túy nên chúng đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Sau khi thống nhất, Thành và Lâm đã nhiều lần đi khảo sát, theo dõi, nghiên cứu quy luật sinh hoạt của một số hiệu vàng trên địa bàn. Sau đó, lợi dụng sự sơ hở của các tiệm vàng, hai đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm.

Quá trình “hành nghề”, Thành đảm nhận nhiệm vụ chính, trực tiếp đi vào hiệu vàng để thăm dò và ra tay. Trong khi đó, Lâm có nhiệm vụ lái xe, chở đồng bọn đi. Quá trình đồng bọn vào bên trong cửa hàng, Lâm ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới và nổ xe máy sẵn chở Thành tẩu thoát.

Các bị hại tham dự tòa yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả lại tài sản. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Thành thể hiện sự hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo này trình bày sau khi được thả tự do từ Lào về đã đến công an đầu thú, mong nhận sự khoan hồng của pháp luật. Sau đó, bị cáo đã tác động đến vợ, thay mặt mình đền bù một phần thiệt hại cho các bị hại.

Dù bị cáo Lâm xét xử vắng mặt nhưng tại phiên tòa hôm ấy, bố của bị cáo này cũng đến dự. Người đàn ông khắc khổ trình bày hoàn cảnh khó khăn nên không thể thay con khắc phục hậu quả bên Lào. Do đó, đến nay Lâm vẫn chưa được thả tự do.

Nhắc đến đứa con lầm lỗi, ông cho biết, từ khi Lâm lớn lên, ra ngoài xã hội làm việc, đứa con ấy chưa khi nào gửi chút quà hay khoản tiền nào về cho gia đình. Trái lại, Lâm còn liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm. Biết rõ hậu quả con gây ra cho các bị hại là lớn nhưng ông cho biết vì hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên chưa thể thay con trả nợ cho các bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 14 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Lâm 15 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường tiền cho các bị hại.

Bản án nghiêm khắc dành cho Thành và Lâm không chỉ là cái giá cho hành vi phạm tội, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả.